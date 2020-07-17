بالأسماء.. ننشر القائمة النهائية لتحالف من أجل مصر بالدوائر الـ4 لخوض انتخابات الشيوخ

ينشر صدى البلد بالأسماء القوائم الأربع كاملة لمرشحي مجلس الشيوخ المصري ومن المقرر أن يتم غدا السبت غلق باب الترشح للانتخابات الفردي والقوائم.





الدائرة الأولى التى تمثل قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا





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حسام الخولى، محمد حلاوة، محمود بكرى،إيهاب وهبة، عاطف النمكى، حسين خضر، صلاح سعودى، طارق عبد العزيز، عبد السميع يوسف، عبد الخالق عياد، عز الدين جودة، محمد الجمل، ياسر الهضيبى، حازم الجندى، محمد عريبى، محمد عزمى، عايدة نصيف، محمود السيد، محمد القط، إيرينى جورج، ريهام عفيفى، هالة كمال، سلوى الحداد، سامح محمد أبو السادات، فريدة النقاش، ناجح جلال، حنا جرجس، محمود منصور.









الدائرة الثانية التى تمثل تمثل (قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد)

أبرز مرشحيها المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس حزب مستقبل وطن، رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، نادر نسيم، حنان عبد الحميد، وليد محمود فوزى المليجى، احمد محمد شراني عيد، فرج فتحى فرج على، طارق مصطفى حسانين عبدالله، عمرو عزت محمد السيد، محمد رمضان سيد أحمد عمارة، سهير عبدالسلام حنفى، أمل محمد رمزى، محمد منير خليل، وائل الأمير، مصطفى عبد العزيز جمعة، عبد القادر الجارحى، وليد طه، منى الخشاب، محمد السيوطى، على ماهر، هند جوزيف، حسنين توفيق، رشا المهدى، هانى عبد الشهيد، طارق رسلان، أحمد عبد الماجد، أسامه الهواري.









الدائرة الثالثة والتى تضم قطاع غرب الدلتا، عن حزب مستقبل وطن

فمن أبرز مرشحيها كل من محمد رشاد عثمان، محمد صبري أبو إبراهيم، إيهاب أبو كليلة، هند حنفي، محمد وجيه عبدالله، وليد محمود الشرمة، محمد أشرف الصرفي، سمير السيد قاسم، وجيه رشدي سمبل، هبة مكرم شاروبيم، صالح سلطان منصور، حزب التجمع، أحمد شعبان حسين السيد، وحزب الشعب الجمهورى باهر محمد غازى، وحزب الحرية المصرى، دينا نبيل هلال، وحزب الوفد سعيد إسماعيل ضيف الله.





الدائرة الرابعة وتضم قطاع شرق الدلتا

يبرز من المرشحين كل من خالد محمد سعيد حسن شحاتة، أحمد محمد محمود الخطيب، أيمن محمد حامد شريف، أحمد عبدالجواد محمد وجميعهم عن حزب مستقبل وطن، وإبراهيم محمد إبراهيم شحاتة عن حزب المؤتمر، يسرا أحمد فؤاد سليمان أباظة عن حزب مستقبل وطن، نيفين جورج ميخائيل عن حزب مصر الحديثة، محمد على عبده أبوحجازي عن حزب مستقبل وطن، محمد عيد صديق اللمعي عن حزب مستقبل وطن، حماد موسي حماد عن حزب مستقبل وطن، محمد أحمد محمد السباعي عن حزب مصر الحديثة، فيبي فوزي جرجس عن حزب الشعب الجمهوري، أحمد صبح محمد شحاتة عن حزب مستقبل وطن، جيفارا محمد أحمد عن حزب مستقبل وطن، فايز أبوحرب عن حزب حماة وطن.





يذكر أن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أعلن عن إجراء انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة في الداخل يومي 11 و12 أغسطس المقبلين، وذلك بالنسبة للناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة الناخبين، على أن تجرى انتخابات المصريين بالخارج يوم 9 و10 أغسطس.



