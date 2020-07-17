القائمة الوطنية من أجل مصر تختار "كليوباترا" رمزا لها في انتخابات الشيوخ

استقرت "القائمة الوطنية من أجل مصر" على اختيار (كليوباترا) رمزا لها في انتخابات مجلس الشيوخ





وبدأت القائمة الوطنية من أجل مصر في التقدم بأوراق مرشحيها في قطاع القاهرة ووسط الدلتا وقطاع شرق الدلتا وقطاع غرب الدلتا ووسط وجنوب وشمال الصعيد.





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وقد بلغ عدد الأحزاب المشاركة في القائمة الوطنية من أجل مصر 11 حزبا سياسيا من مختلف التيارات. وضمت أحزاب: مستقبل وطن، والشعب الجمهوري، والوفد وحماة الوطن، والمصري الديمقراطي، والحرية المصري، والمؤتمر والتجمع ومصر الحديثة، والحركة الوطنية، والإصلاح والتنمية.





يذكر أن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أعلن عن إجراء انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة في الداخل يومي 11 و12 أغسطس المقبلين، وذلك بالنسبة للناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة الناخبين، على أن تجرى انتخابات المصريين بالخارج يوم 9 و10 أغسطس.







