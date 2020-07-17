AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

القائمة الوطنية من أجل مصر تختار "كليوباترا" رمزا لها في انتخابات الشيوخ

الجمعة 17/يوليه/2020 - 06:10 م
القائمة الوطنية من
القائمة الوطنية من أجل مصر
Advertisements
عبد الرحمن سرحان
استقرت "القائمة الوطنية من أجل مصر" على اختيار (كليوباترا)  رمزا لها في انتخابات مجلس الشيوخ.

وبدأت القائمة الوطنية من أجل مصر في التقدم بأوراق مرشحيها في قطاع القاهرة ووسط الدلتا وقطاع شرق الدلتا وقطاع غرب الدلتا ووسط وجنوب وشمال الصعيد.

وقد بلغ عدد الأحزاب المشاركة في القائمة الوطنية من أجل مصر 11 حزبا سياسيا من مختلف التيارات. وضمت أحزاب: مستقبل وطن، والشعب الجمهوري، والوفد وحماة الوطن، والمصري الديمقراطي، والحرية المصري، والمؤتمر والتجمع ومصر الحديثة، والحركة الوطنية، والإصلاح والتنمية.

يذكر أن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أعلن عن إجراء انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة في الداخل يومي 11 و12 أغسطس المقبلين، وذلك بالنسبة للناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة الناخبين، على أن تجرى انتخابات المصريين بالخارج يوم 9 و10 أغسطس.


وبدأ تقدم طلبات الترشح اعتبارا من يوم السبت 11 يوليو من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الجارحي عن مستقبل وطن.. ننشر أسماء مرشحي انتخابات مجلس الشيوخ بالفيوم

ننشر أسماء مرشحي القاهرة لانتخابات مجلس الشيوخ على المقاعد الفردية

بـ الرمز الانتخابي.. ننشر أسماء مرشحي مجلس الشيوخ بالإسكندرية

تغييرات طارئة على قائمة التحالف الحزبى لانتخابات مجلس الشيوخ بالفيوم

يقودها أبو هشيمة.. ننشر أسماء مرشحي تحالف الأحزاب لانتخابات مجلس الشيوخ بـ بني سويف

استعدادا لانتخابات الشيوخ.. يوسف الحسيني متحدثا باسم "القائمة الوطنية من أجل مصر"

ترشيحاتنا

ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي يقضيان إجازة صيفية على البحر.. فيديو

تناول حبة الغلال.. انتحار مدير الجمعية الزراعية بأبيج كفرالزيات لاتهامه بإهدار واختلاس المال العام

صدى البلد يقتحم نادي الرجال السري بالمنيا.. ما القصة؟.. فيديو وصور

مرتضى منصور يكشف حقيقة رفع لافتات حسن شحاتة وحازم إمام من نادي الزمالك

بعد الحكم بحبسه.. أزمات في حياة محمد رمضان

ما هي حدود العلاقة بين الزوجة وأخوة زوجها؟.. أمين الفتوى يوضح

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تأجيل زفافها بسبب كورونا.. تفاصيل زواج الأميرة بياتريس حفيدة ملكة بريطانيا في حفل سري

بعد تخفيضات 2020.. قائمة أسعار رينو renault اليوم في مصر.. صور

لم يصب بخدش.. طفل ينجو بمعجزة بعد سقوطه من الطابق الخامس لمبنى.. شاهد