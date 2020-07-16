AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

ننشر أسماء مرشحي تحالف من أجل مصر لانتخابات مجلس الشيوخ بالجيزة

الخميس 16/يوليه/2020 - 07:10 م
مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
Advertisements
عبد الرحمن سرحان
كشفت مصادر حزبية عن قائمة التحالف الوطني من أجل مصر، التي ستترشح ضمن مقاعد القائمة لانتخابات مجلس الشيوخ بالجيزة.

وذكرت المصادر أن القائمة ضمت: 
مستقبل وطن
١- وليد محمود فوزى المليجى 
٢- احمد محمد شراني عيد
٣- فرج فتحى فرج على
حزب الوفد
٤- طارق مصطفى حسانين عبدالله
حزب التجمع
٥- عمرو عزت محمد السيد 
حزب الشعب الجمهورى
٦-محمد رمضان سيد احمد عمارة

مرأة - حزب مستقبل وطن
٧- سهير عبدالسلام حنفى
مرأة - حزب الوفد
٨- أمل محمد رمزى محمد منير خليل

يذكر أن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أعلن عن إجراء انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة في الداخل يومي 11 و12 أغسطس المقبلين، وذلك بالنسبة للناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة الناخبين، على أن تجرى انتخابات المصريين بالخارج يوم 9 و10 أغسطس.

وبدأ تقدم طلبات الترشح اعتبارا من يوم السبت 11 يوليو من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالأسماء.. مرشحو مستقبل وطن والشعب الجمهوري بانتخابات الشيوخ بالغربية

4 مقاعد | المصري الديمقراطي يعلن أسماء مرشحيه بانتخابات الشيوخ

أبو هشيمة وعمر صميدة ضمن قائمة تحالف الأحزاب لانتخابات مجلس الشيوخ

الجارحي عن مستقبل وطن.. ننشر أسماء مرشحي انتخابات مجلس الشيوخ بالفيوم

ننشر أسماء مرشحي القاهرة لانتخابات مجلس الشيوخ على المقاعد الفردية

تغييرات طارئة على قائمة التحالف الحزبى لانتخابات مجلس الشيوخ بالفيوم

ترشيحاتنا

ممنوع الإعلان.. أول تعليق من وزير التموين عن أزمة الزمالك ولقب نادي القرن

الفيفا يصدر تصنيف المنتخبات لشهر يونيو .. مصر الـ51 وبلجيكا في الصدارة

في عيد ميلاد أحمد السعدني.. رسالة لطليقته بعد وفاتها أبكت الملايين

التعليم: بدء العام الدراسي الجديد 17 أكتوبر.. وإجازة نصف العام 6 فبراير

فوق المليوني جنيه.. الرقابة الإدارية تضبط مخازن شركة بكميات أدوية في أسيوط

على طريقة ياسمين صبرى.. أمينة خليل عن خطيبها: بيضحكني

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد غير متوقعة لـ ملح البحر على الصحة.. تعرف عليها

بـ مليوني جنيه..الرقابة الادارية: ضبط 35 ألف امبول تخدير منتهي الصلاحية قبل بيعها سوق سوداء.. صور

الحصانة غير دائمة.. هل يصاب الإنسان بكورونا مرتين؟