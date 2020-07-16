ننشر أسماء مرشحي تحالف من أجل مصر لانتخابات مجلس الشيوخ بالجيزة

كشفت مصادر حزبية عن قائمة التحالف الوطني من أجل مصر، التي ستترشح ضمن مقاعد القائمة لانتخابات مجلس الشيوخ بالجيزة.





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وذكرت المصادر أن القائمة ضمت:

مستقبل وطن

١- وليد محمود فوزى المليجى

٢- احمد محمد شراني عيد

٣- فرج فتحى فرج على

حزب الوفد

٤- طارق مصطفى حسانين عبدالله

حزب التجمع

٥- عمرو عزت محمد السيد

حزب الشعب الجمهورى

٦-محمد رمضان سيد احمد عمارة





مرأة - حزب مستقبل وطن

٧- سهير عبدالسلام حنفى

مرأة - حزب الوفد

٨- أمل محمد رمزى محمد منير خليل





يذكر أن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أعلن عن إجراء انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة في الداخل يومي 11 و12 أغسطس المقبلين، وذلك بالنسبة للناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة الناخبين، على أن تجرى انتخابات المصريين بالخارج يوم 9 و10 أغسطس.





وبدأ تقدم طلبات الترشح اعتبارا من يوم السبت 11 يوليو من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء.