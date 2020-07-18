الإثنين.. كأنك تراه والليلة الكبيرة على مسرح ساحة الهناجر

تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، وضمن برنامج "عودة الروح" لقطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، يواصل البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، تقديم عروضه المسرحية، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية.





ويقدم البيت يومى ٢٠و٢١ يوليو الجارى، أوبريت "الليلة الكبيرة" من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس برئاسة الفنان محمد نور، ديكور مصطفى كامل، كلمات الشاعر صلاح جاهين، وألحان الموسيقار سيد مكاوي، تصميم عرائس للدكتور ناجى شاكر وإخراج صلاح السقا .





يليه العرض المسرحى" كأنك تراه" من إنتاج مسرح الطليعة برئاسة الفنان شادى سرور، تأليف نسمة سمير، موسيقى وألحان محمد عزت، ديكور وملابس نهى نبيل، أشعار محمد بهجت، والبطولة للفنانين "محمد يونس، ماهر محمود، علاء النقيب، سامح فكري، إيهاب بكير، مريم هانى، ندى عاصم، أحمد عبد الهادى، محمد الجعفرى، عمرو خالد، الطفلة إنجي إيهاب" وكوكبة من المنشدين، إخراج ماهر محمود .



