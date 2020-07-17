مستشار سابق بالجيش الليبي: السيسي جاء بالسلام للقضية الليبية على طبق من ذهب

أثنى رمزي الرميح، المستشار السابق في الجيش الوطني الليبي، على الدور المصري الكبير تجاه الأزمة الليبية.

وتابع الرميح، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج حصاد الأسبوع، المذاع عبر شاشة إكسترا نيوز، أن وقت الرئيس المصري ثمين جدًا إلا أنه أعطى لشيوخ القبائل الليبية فرصة للتحدث معه.





وأشار المستشار السابق في الجيش الوطني الليبي، إلى أن الرئيس السيسي جاء بالسلام في القضية الليبية على طبق من ذهب، ولم يأت للحرب، مؤكدا أن القوات المسلحة الليبية تحترم مصر وتقف عند خط سرت الجفرة احترامًا للأعراف الدولية التي تعهدت بها.





وواصل المستشار السابق في الجيش الوطني الليبي، أن "أردوغان ما هو إلا كومبارس من تجار الحروب، وتصريح الخارجية الأمريكية أن المجتمع الدولي يؤكد عدم تدخل خارجي في المجتمع الليبي، دليل على عدم موافقة المجتمع الدولي بما يفعله أردوغان في ليبيا".





وأردف: "من يريد السلام فنحن أهلا للسلام، ومن يريد الحرب فنحن جاهزون للحرب، ولا نخاف أو نهاب من شيء".