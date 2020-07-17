AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مستشار سابق بالجيش الليبي: السيسي جاء بالسلام للقضية الليبية على طبق من ذهب

الجمعة 17/يوليه/2020 - 11:23 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
Advertisements
عادل نصار
أثنى رمزي الرميح، المستشار السابق في الجيش الوطني الليبي، على الدور المصري الكبير تجاه الأزمة الليبية.
 
وتابع الرميح، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج حصاد الأسبوع، المذاع عبر شاشة إكسترا نيوز، أن وقت الرئيس المصري ثمين جدًا إلا أنه أعطى لشيوخ القبائل الليبية فرصة للتحدث معه.

وأشار المستشار السابق في الجيش الوطني الليبي، إلى أن الرئيس السيسي جاء بالسلام في القضية الليبية على طبق من ذهب، ولم يأت للحرب، مؤكدا أن القوات المسلحة الليبية تحترم مصر وتقف عند خط سرت الجفرة احترامًا للأعراف الدولية التي تعهدت بها.

وواصل المستشار السابق في الجيش الوطني الليبي، أن  "أردوغان ما هو إلا كومبارس من تجار الحروب، وتصريح الخارجية الأمريكية أن المجتمع الدولي يؤكد عدم تدخل خارجي في المجتمع الليبي، دليل على عدم موافقة المجتمع الدولي بما يفعله أردوغان في ليبيا".

وأردف: "من يريد السلام فنحن أهلا للسلام، ومن يريد الحرب فنحن جاهزون للحرب، ولا نخاف أو نهاب من شيء".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طالب بتنفيذ إعلان القاهرة فورًا.. الرميح: مصر مفتاح حل الأزمة الليبية| فيديو

لاعتماده كمبادرة نهائية لحل الأزمة الليبية.. الرميح: إعلان القاهرة في طريقه لمجلس الأمن

رمزي الرميح: تركيا العدو الأول للدولة الليبية وما قام به السيسي جامع مانع

رمزي الرميح: موقف مصر من الأزمة الليبية ثابت..فيديو

عاجل.. الرميح يؤكد إصابة رئيس أركان الجيش التركي في غارة الوطية

عاجل.. الرميح يكشف تفاصيل إصابة رئيس أركان الجيش التركي بـ الوطية

ترشيحاتنا

الصحة العالمية: إصابة 10 آلاف من الفرق الطبية في أفريقيا بكورونا

لم يصب بخدش.. طفل ينجو بمعجزة بعد سقوطه من الطابق الخامس لمبنى.. شاهد

تعافي الفنان محمد صلاح من فيروس كورونا

بدون أدوية.. 3 طرق طبيعية لعلاج آلام القدم

الغرغرة بدل التحليل.. ألمانيا تبتكر طريقة جديدة لكشف كورونا في 15 دقيقة

السيسي يصدق على إصدار قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير قرص السبانخ بالجبنة.. خطوة بخطوة

دراسة مثيرة للجدل تزعم: الهكسوس لم يكونوا غزاة لمصر بل مهاجرين.. تفاصيل

بجنيه واحد.. أطعمة طبيعية لـ تفتيت حصوات الكلى