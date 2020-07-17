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دبلوماسي ليبي: لن يكون هناك حل سياسي في ظل المصالح الاستعمارية من قبل تركيا

الجمعة 17/يوليه/2020 - 11:39 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
قال السفير رمضان البحباح الدبلوماسي الليبي، إن هناك شائعات يتم بثها في ليبيا وتركيا تعمل على تدمير الدولة الليبية.

وأضاف الدبلوماسي الليبي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي ام سي" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن تركيا  تعمل على نهب الأموال وتدمير الشعب الليبي.

وأكد السفير رمضان البحباح أن الصراع في ليبيا ليس سياسيا ولكنها أصبحت دولة محتلة، مشيرا إلى أن تركيا تحاول استعمار ليبيا والشعب الليبي لن يقبل بذلك.

وأشار الدبلوماسي الليبي إلى أنه لن يكون هناك حل سياسي في ظل المصالح الإستعمارية من قبل تركيا.
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وأكد السفير رمضان البحباح أن ليبيا تحولت إلى قاعدة للإرهاب وتهديد للأمن القومي العربي.
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