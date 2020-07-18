AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

ارتفاع أرباح نتفليكس في الربع الثاني من العام بنسبة 25 %

السبت 18/يوليه/2020 - 06:02 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد نبيـل
استقطبت شبكة نت فليكس أكثر من 10 ملايين مشترك جديد في الربع الثاني من العام، غير أنها توقعت تباطؤا في النمو خلال الربع الثالث بفعل تخفيف القيود المرتبطة بوباء كورونا.

ومنذ مطلع العام الجاري، جذبت المنصة في المجموع أكثر من 26 مليون مشترك جديد في خدماتها المدفوعة خصوصًا بفضل مضامينها المنوعة المؤلفة من آلاف الساعات من البرمجة، في مرحلة أرغم وباء كورونا خلالها الملايين على ملازمة منازلهم.

ويوازي هذا الرقم تقريبًا عدد المشتركين الجدد لسنة 2019 برمّتها والذي بلغ 28 مليونًا، بحسب "نتفليكس" التي باتت تعد 192,95 مليون مشترك، غير أن الشركة أشارت إلى أن "النمو يشهد كما هو متوقع تباطؤا بموازاة تراجع وطأة الصدمة الأساسية لكوفيد-19 على المستهلكين وتخفيف القيود"، متوقعة ألا يتخطى عدد المشتركين الجدد في الربع الثالث الـ2,5 مليون.

وسجل صافي أرباح المنصة ارتفاعًا فاق الضعف في الربع الثاني ليصل إلى 720 مليون دولار، كذلك ازداد رقم أعمالها بنسبة 25 % ليسجل 6,15 مليارات دولار.

ولفتت نتفليكس إلى أن "الاتجاهات الحالية على صعيد الإصابات الجديدة تزيد من الضبابية" بشأن المشاريع في الولايات المتحدة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

5 دولارات اشتراكها الشهري.. +Apple TV تقترب من منافسة نتفليكس بـ 33 مليون مشترك.. فيديو

نت فليكس تسجل أكثر من 10 ملايين مشترك جديد

ترشيحاتنا

كلام يدعو للضحك.. محامي صالح جمعة: لم يوقّع للزمالك ويرغب في إثبات نفسه لفايلر.. فيديو

تخطت 237 ألف حالة في 24 ساعة.. منظمة الصحة: قفزة كبيرة في عدد إصابات كورونا عالميا

أثناء شرائهم قطعة أثرية مقلدة بـ 2 مليون جنيه.. حبس 6 أشخاص في النزهة

أفضل الذكر عند الله .. السر في الباقيات الصالحات

محمد محسن يكشف سر غناء النشيد الوطني في هذا التوقيت

اليوم.. آخر فرصة لحجز شقة ضمن الإعلان الـ13 للإسكان الاجتماعي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد القرفة الصحية..تعرف عليها

بفستان قصير.. شقيقة هنا الزاهد تثير الجدل بإطلالة تبرز أنوثتها

بينها قص الأظافر وتجفيف الجوارب.. أغرب وأسوأ سلوكيات المسافرين خلال الرحلات الجوية