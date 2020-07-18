وزير الاتصالات: لم نتلق أى شكاوى بسبب الإنترنت في امتحانات الثانوية العامة.. فيديو

كشف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن الطريقة التي تعاملت بها الوزارة ظل أزمة فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد ووقت الحظر الذي كان مفروض في بداية الجائحة والضغط الشديد من قبل المستخدمين في تلك الفترة.





وقال وزير الاتصالات ، في حواره لبرنامج "المواجهة"، المذاع عبر شاشة "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، إنه مع بداية أزمة فيروس كورونا المستجد وفرض حظر الحركة ازداد بشكل كبير الضغط على شبكة الانترنت، مضيفا أنه :"ساعات الذروة ذات لأكثر من 16 ساعة في اليوم في فترة الجائحة".





وتابع أن هذا الأمر حدثت لأسباب أهمها أن المواطنين جلسوا في المنزل والتزموا بالإجراءات الاحترازية والعزل المنزلي، واستخدم الكثير الانترنت في كل شيء في الحياة.





ولافته إلى أن الشبكة تحملت كل هذه الأحمال والضغط ولم تحدث أي مشكلة أو أزمة في هذا الأمر على الإطلاق، متابعا :"بفضل تحديثات وجهود كبيرة".





وأكد أنه لم يأتي لنا أي شكاوي بسبب الانترنت خلال فترة امتحانات الثانوية العامة، والأمر تسير بطريقة أكثر من رائعة ومحمودة، قائلا :مجالناش ولا شكوى بسبب الانترنت في امتحانات الثانوية العامة".