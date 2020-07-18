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رياضة

موثق أرشيف الزمالك.. مايكل أيوب يكشف تشكيلته التاريخية للنادي الأبيض ..فيديو

السبت 18/يوليه/2020 - 03:28 ص
مايكل ايوب، موثق
مايكل ايوب، موثق أرشيف مباريات الزمالك
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حسن العمدة
قال مايكل أيوب، موثق أرشيف مباريات الزمالك، إنه يدين بالفضل لزميله حسام رونالدو، موثق أرشيف الأهلى، بعدما أمده بالعديد من الشرائط الخاصة بالنادي البيض فى حقبة الثمانينات.

وأضاف مايكل أيوب ، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إنه تلقي إشادة بالغة من نجوم الزمالك، لقيامه بإعادة بث أبرز لقطاتهم على السوشيال ميديا، وهو ما زاد من شعبيتهم لدي الأجيال الجديدة من المشجيعن والجماهير.

واختار مايكل أيوب، التشكيلة التاريخية لنادي الزمالك، والتى تضم كلا من:

حراسة المرمى : عادل المأمور

الدفاع : اشرف قاسم – ابراهيم يوسف – محمد صلاح – احمد رمزي

الوسط : اسماعيل يوسف – حازم امام – فاروق جعفر

الهجوم – حسن شحاتة – حمادة امام – جمال عبدالحميد
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