عنصر حيوي بجانب رونالدو وديبالا.. يوفنتوس يبدأ التحرك للتعاقد مع لاكازيت

بدأ نادي يوفنتوس الإيطالي مفاوضاته للتعاقد مع ألكسندر لاكازيت، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال الإنجليزي، وفقًا لتقارير صحفية بريطانية.





وانضم الدولي الفرنسي إلى الجانرز من ليون قبل ثلاث سنوات مقابل 52 مليون جنيه إسترليني.





وذكرت صحيفة "مترو" البريطانية نقلًا عن "le 10 sport" الفرنسي، أنه مع بقاء عامين على عقده، قد يتجه لاكازيت إلى فكرة خوض تحدي جديد.





وأشارت إلى أن يوفنتوس يريد تعزيز قوته الهجومية والدفع بعنصر حيوي بجانب كريستيانو رونالدو وباولو ديبالا.





وأوضح التقرير أن يوفنتوس بدأ محادثاته للاستعلام عن إمكانية التعاقد مع المهاجم الفرنسي.