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فن

كان إخلاصي هو خطيئتي.. هاني شاكر يشارك جمهوره صورة جديدة

السبت 18/يوليه/2020 - 07:40 ص
هاني شاكر
هاني شاكر
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ميرنا محمود
نشر الفنان هاني شاكر صورة جديدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور إنستجرام.

وعلق هاني شاكر بمقطع من أغنيتة  قائلا: اتحملت معاك فوق طاقتي كان إخلاصي هو خطيئتي.

يذكر أن هاني شاكر طرح أغنية جديدة "هتعدي" التي يبعث من خلالها الأمل لكل الجمهور في الوطن العربي في زمن الكورونا وإن الأزمة ستنتهي قريبًا.

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وتقول كلمات الأغنية: "هتعدى والله لتعدى..اتقل وهتحلَى وتَحَدَّى..وهتبقى الدنيا دى وردى فى عنينا..الأزمة دى بجد ورتنا..فيه حاجات كانت برة حساباتنا..قربنا من بعضنا فى بيتنا ودَعينا".


وتعاون نقيب الموسيقيين في الأغنية مع الشاعر رامي أمين، ومن ألحان أحمد برازيلي، وتوزيع زووم، ومن إنتاج "نجوم ريكوردز"، وتم تسجيل الأغنية داخل أستوديوهات NRP Recording Studios.

و كان قد قال الفنان هانى شاكر إنه خلال تلك الفترة سيكون هناك اتفاق على تنظيم حفلة أون لاين له، إضافة إلى قيامه بتنظيم حفلة أخرى فى دار الأوبرا المصرية على المسرح المكشوف، مع الالتزام وإتباع كافة الإجراءات الاحترازية.


وأكد أنه خلال تلك الفترة سيعود الفن مرى اخرى، ولكن بإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية، متابعا أنه خلال فترة الحظر كان لا يخرج من المنزل إلا للضرورة ومن أجل ركوب العجل والقيام ببعض الرياضة.


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