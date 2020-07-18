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تعليم

عميدة إعلام القاهرة: غرفة عزل وتعقيم مستمر وكواشف حرارية استعدادا للامتحانات

السبت 18/يوليه/2020 - 09:01 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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ثابت البطل
كشفت الدكتورة هويدا مصطفى، عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة، استعدادات الكلية لامتحانات الفرق النهائية التي تنطلق اليوم، مؤكدة أن الكلية في تواصل مستمر مع رئيس الجامعة، لاتخاذ التدابير اللازمة، واتباع الضوابط التي أعلنتها الجامعة لمنع انتشار العدوى، وتم توزيع الطلاب داخل المدرجات للمحافظة على التباعد.


وأضافت هويدا مصطفى لـ "صدى البلد"، أن مدرجات الكلية يتم تعقيمها بشكل مستمر، إضافةً إلى توفير عدد من بوابات التعقيم الذاتي على مداخل الكلية، وإلزام الجميع بارتداء الكمامات، واستخدام الكواشف الحرارية لقياس درجة حرارة الطلاب قبل الدخول للكلية، وكذلك توفير غرفة عزل فى حالة وجود اشتباه للتعامل مع أي حالة، وجود فريق طبي للتعامل مع أي طارئ، وتغطية أرقام الجلوس داخل كل قاعة بالبلاستيك لمنع نقل العدوى.

يذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني انطلقت بجامعة القاهرة بداية الأسبوع الماضى، ويقارب عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحانات بجامعة القاهرة في الفرق النهائية والدراسات العليا حوالي 80 ألف طالب وطالبة.

وأشار الدكتور الخشت، إلى توافر لجان طبية متخصصة من لجان مكافحة العدوى داخل الحرم الجامعي وفي الكليات للتعامل الطبي السريع مع أي حالة اشتباه وذلك وفقًا للإجراءات الطبية المقررة من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، إلى جانب تشكيل لجنة عليا في إدارة الجامعة لمتابعة تنفيذ القواعد والإجراءات الاحترازية المقررة بشكل يومي من خلال اللجان العليا المشكلة بكل كلية.

وأكد الدكتور الخشت، أن الغرض من هذه الإجراءات هو ضمان السلامة الصحية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين المشاركين فى أعمال الامتحانات، وتوفير السيولة و الحركة عند الدخول أو الخروج من الحرم الجامعي.
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