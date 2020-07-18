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مرأة

بعد السيلفي رفقة أحمد العوضي.. 10 صور تكشف جمال فساتين ياسمين عبد العزيز

السبت 18/يوليه/2020 - 10:28 ص
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز واحمد العوضى
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نهى هجرس
تحرص الفنانة ياسمين عبد العزيز، على مشاركة جمهورها أحدث الصور والفيديوهات عبر حسابها الشخصى، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

مما جعلها حديث السوشيال، وذلك بعد نشر فيديو رفقة الفنان أحمد العوضي ولاقى أعجاب الكثير.

كما تميل ياسمين عبد العزيز، إلى اختيار الفساتين الأنيقة والجذابة التى تبرز جمال أنوثتها، وتفضل اختيار الألوان الناعمة والجذابة التى تخطف الأنظار.


ومن الناحية الجمالية، تفضل ياسمين عبد العزيز اختيار الألوان الترابية التى تبرز جمال عيونها، وأحمر للشفاه بألوان بسيطة تبرز جمال إطلالتها.

وتحرص على اختيار تسريحات الشعر التى تتناسب مع ظهورها بشكل أنيق.
بعد السيلفي رفقة أحمد العوضي.. 10 صور تكشف جمال فساتين ياسمين عبد العزيز
بعد السيلفي رفقة أحمد العوضي.. 10 صور تكشف جمال فساتين ياسمين عبد العزيز
بعد السيلفي رفقة أحمد العوضي.. 10 صور تكشف جمال فساتين ياسمين عبد العزيز
بعد السيلفي رفقة أحمد العوضي.. 10 صور تكشف جمال فساتين ياسمين عبد العزيز
بعد السيلفي رفقة أحمد العوضي.. 10 صور تكشف جمال فساتين ياسمين عبد العزيز
بعد السيلفي رفقة أحمد العوضي.. 10 صور تكشف جمال فساتين ياسمين عبد العزيز
بعد السيلفي رفقة أحمد العوضي.. 10 صور تكشف جمال فساتين ياسمين عبد العزيز
بعد السيلفي رفقة أحمد العوضي.. 10 صور تكشف جمال فساتين ياسمين عبد العزيز
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