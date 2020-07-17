ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي يقضيان إجازة صيفية على البحر.. فيديو

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز فيديو لها برفقة أحمد العوضي على البحر عبر حسابها على إنستجرام.





وكان قد نشر الثنائي صورة لكل منهما بمفرده بإحدى المناطق الساحلية، حيث يقضيان إجازتهما الصيفية.





الغريب أن كل منهما قرر الظهور بمفرده فى الصورة أمام البحر، حيث خطفت ياسمين عبد العزيز الأنظار، وتلقت عددا من تعليقات الإعجاب على الصورة، ولعل أبرزها تعليق أحد متابعيها: "تظلين عنوانا للجمال والأناقة".





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كما نشر أحمد العوضى، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، صورة أمام البحر وتلقى عليها عددا من تعليقات الإعجاب والتى حملت بعض الإشادات بدوره فى مسلسل "شديد الخطورة" الذى يعرض على إحدى المنصات الإلكترونية.





وكان العامل المشترك بين الصورتين هو التساؤل الذى طرحه عدد من جمهورهما "ما السر وراء التقاطهما كل منهما صورة بمفرده فى عطلتهما الصيفية؟".