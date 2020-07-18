بدل ما تشتريها.. تعلمي طريقة عمل الطحينة البيتي.. فيديو

يمكن عمل الطحينة البيتي كما الجاهز تماما، وقدمت الشيف سارة عبد السلام وصفة مضمونة لـ طريقة عمل الطحينة البيتي بمكونات بسيطة، وبأقل التكاليف.





وقت التحضير: 30 دقيقة

وقت التحميص: 10 دقائق





تعتبر الطحينة احد المقبلات المميزة التي يمكن تقديمها مع اغلب الاكلات، وهي أيضا فاتح للشهية للأطفال والكبار ايضا، ويشتهر تقديمها مع الكفتة، والمشويات بشكل عام، لذا سنقدم لكم في السطور التالية خطوة بخطوة طريقة عمل الطحينة البيتي





طريقة عمل الطحينة البيتي





مقادير طريقة عمل الطحينة البيتي





٣ كوب سمسم ني

كوب دقيق

كوب - كوب ونصف زيت









طريقة عمل الطحينة البيتي





1- يحمص السمسم في طاسة مفرودة حتى يحصل على لون ذهبي فاتح.





2- بعد تمام التحميص ينقل السمسم الساخن في الخلاط مع الدقيق والزيت.





3- تضرب المكونات حتى تنعم تمامًا. من الممكن إضافة دقيق أو زيت في اي مكونات أخرى حسب الحاجة..





4- تحفظ الطحينه في برطمان وتستخدم نفس استخدامات الطحينة المصنعة.



