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أخبار البلد

ضمن مشروع تطوير السكة الحديد.. وزير النقل: وصول 70 جرارا أمريكيا جديدا و32 عربة روسية

السبت 18/يوليه/2020 - 11:51 ص
وزير النقل بمحطة
وزير النقل بمحطة مصر
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حمادة خطاب
تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، عربات السكك الحديدية الروسية الجديدة بمحطة مصر في رمسيس، وذلك قبل انطلاق تشغيلها على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، لتكون أول قطارات جديدة كليا بعد تشغيلها علي الجرارات الجديدة.


وقال وزير النقل إن هيئة السكة الحديد تحتفل اليوم، السبت، بتشغيل قطارات جديدة كليًا من الجرارات الأمريكية والعربات الروسية الجديدة على خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري.


وأضاف وزير النقل أن مصر استقبلت  70 جرارا أمريكيًا جديدًا من إجمالى 110 جرارات، وسيجري إرسال باقي الجرارات على دفعات شهرية، كما جرى توريد نحو 32 عربة قطار روسية جديدة من إجمالي 1300 عربة وسيجري إرسال باقي الدفعات بواقع 35 عربة شهريًا.


وأشار إلى أن الهيئة طورت خلال الفترة الماضية عددا من القطارات بأيادٍ مصرية داخل ورش السكك الحديدية، لافتا إلى أن أعمال التطوير مستمرة.


واستقبلت قضبان السكة الحديد المصرية أول 3 عربات روسية بمحطات القطارات مغطاة بأعلام مصر والورود وصور الرئيس عبد الفتاح السيسى ووزير النقل المهندس كامل الوزير، وذلك استعدادا لتشغيلها على الخطوط الرئيسية مع بداية الشهر المقبل.


يشار إلى أن العربات الجديد هي ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب، والتي تعد الصفقة الأكبر والأضخم في تاريخ سكك حديد مصر، والتي كانت هيئة السكك الحديدية المصرية وقعتها مع شركة ترانسماش الروسية الممثل للتحالف الروسي المجري بقيمة مليار و16 مليونا و50 ألف يورو.
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