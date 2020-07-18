صحة سيناء تسجل حالة وفاة جديدة بكورونا



وأكد الدكتور حسام حمدي مدير إدارة التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة، أن هناك ملحمة بين شباب الطلائع ومراكز الشباب والأندية الرياضية في التصدي لفيروس كورونا وقيامهم بتطهير وتعقيم مساجد وشوارع الأحياء ومرافق الخدمات بها.



وقال فتحي عثمان مسئول التثقيف والإعلام الصحي، إن الإدارة تنفذ برنامج متكامل مع إدارة خدمات الشباب بالمحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.



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وقال فتحي عثمان مسئول التثقيف والإعلام الصحي، إن الإدارة تنفذ برنامج متكامل مع إدارة خدمات الشباب بالمحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.اقرأ أيضا: