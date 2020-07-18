صحة سيناء تسجل حالة وفاة جديدة بكورونا

سجلت مديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء، حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا لرجل يبلغ من العمر 74 عاما ليبلغ اجمالي عدد الوفيات بالفيروس 14 حالة منذ بدء الجائحة.
وقال الدكتور طارق محمد شوكه وكيل وزارة الصحة بالمحافظة "إن إجمالي عدد الذين تماثلوا للشفاء بلغ 186 مصاب بفيروس كورونا المستجد، و57 حالة سلبية، و75حالة إيجابية من إجمالي 316 حالة مسجلة منذ بداية الجائحة.
مشيرا إلى أنه تم عزل 21 حالة على مستوى المحافظة مصابة بالفيروس، منها 6 منزليا، و15 مصابا بكورونا بكل من مستشفى العريش العام وبئر العبد المركزي، وتم عزل 178 حالة عزل بالمنازل بدون أخذ عينات.
وأوضح شوكة أنه تم توفير كل المستلزمات الوقائية للمصابين تخفيفا عنهم، إلى جانب متابعة احتياجات حالات التحسن والعزل المنزلى من فيروس كورونا، للتوعية وتقديم الدعم النفسى لهم.
وأكد الدكتور حسام حمدي مدير إدارة التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة، أن هناك ملحمة بين شباب الطلائع ومراكز الشباب والأندية الرياضية في التصدي لفيروس كورونا وقيامهم بتطهير وتعقيم مساجد وشوارع الأحياء ومرافق الخدمات بها.
وقال فتحي عثمان مسئول التثقيف والإعلام الصحي، إن الإدارة تنفذ برنامج متكامل مع إدارة خدمات الشباب بالمحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
اقرأ أيضا:
ندوة الاستزراع البحرى توصي بالحجر الصحي للواردات الداعمة للمجال
وقال الدكتور طارق محمد شوكه وكيل وزارة الصحة بالمحافظة "إن إجمالي عدد الذين تماثلوا للشفاء بلغ 186 مصاب بفيروس كورونا المستجد، و57 حالة سلبية، و75حالة إيجابية من إجمالي 316 حالة مسجلة منذ بداية الجائحة.
مشيرا إلى أنه تم عزل 21 حالة على مستوى المحافظة مصابة بالفيروس، منها 6 منزليا، و15 مصابا بكورونا بكل من مستشفى العريش العام وبئر العبد المركزي، وتم عزل 178 حالة عزل بالمنازل بدون أخذ عينات.
وأوضح شوكة أنه تم توفير كل المستلزمات الوقائية للمصابين تخفيفا عنهم، إلى جانب متابعة احتياجات حالات التحسن والعزل المنزلى من فيروس كورونا، للتوعية وتقديم الدعم النفسى لهم.
وأكد الدكتور حسام حمدي مدير إدارة التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة، أن هناك ملحمة بين شباب الطلائع ومراكز الشباب والأندية الرياضية في التصدي لفيروس كورونا وقيامهم بتطهير وتعقيم مساجد وشوارع الأحياء ومرافق الخدمات بها.
وقال فتحي عثمان مسئول التثقيف والإعلام الصحي، إن الإدارة تنفذ برنامج متكامل مع إدارة خدمات الشباب بالمحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
اقرأ أيضا:
ندوة الاستزراع البحرى توصي بالحجر الصحي للواردات الداعمة للمجال