برلماني: قبائل ليبيا فضحوا أهداف أردوغان الشيطانية لغزو لبلادهم

أكد النائب حسين أبو جاد عضو مجلس النواب والأمين المساعد للشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن أهمية القضايا التى تناولها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال لقائه مع وفد القبائل الليبية معلنا تفويضه الكامل للرئيس السيسى لاتخاذ مايراه من اجراءات تكفل تحقيق الامن والاستقرار داخل ليبيا.





ووجه " ابو جاد " فى بيان له اصدره اليوم التحية والتقدير للقبائل الليبية على تصريحاتهم التى اكدوا فيها ان الشعب الليبي كله أعلن تأييده للبرلمان الليبي ومجلس مشايخ وأعيان ليبيا في تفوضيهم للقوات المسلحة المصرية في التدخل لمواجهة المستعمر التركي الذي يرغب احتلال تركيا واستعادة ماضي أجداده بعد أسالوا الدماء في مختلف أنحاء ليبيا في فترة استيلائهم عليها.





واكد النائب حسين أبو جاد ان قبائل ليبيا فضحوا اردوغان عندما أعلنوا أنه عندما سافر إلى تونس دعا القبائل الليبية للحضور للحديث معهم وكسب ولائهم لكن لم يستجب له أى أحد اضافة الى كشفهم للأهداف الشيطانية للنظام الارهابى التركى لغزو لليبيا بتأكيدهم أن أردوغان يرغب في تحقيق العديد من الأهداف من غزوه لليبيا، ولعل أهمها هو الاستيلاء على النفط الليبي وسرقة مقدرات وثروات ليبيا لإنقاذ إقتصاده الذي أوشك على الانهيار، بالإضافة إلى استخدام المرتزقة والإرهابيين في طرابلس للضغط على الدول الأوروبية التي تتعارض مصالحها مع مصالحه في البحر المتوسط.



