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برلمان

برلماني: قبائل ليبيا فضحوا أهداف أردوغان الشيطانية لغزو لبلادهم

السبت 18/يوليه/2020 - 01:21 م
أردوغان
أردوغان
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فريدة محمد
أكد النائب حسين أبو جاد عضو مجلس النواب والأمين المساعد للشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن أهمية القضايا التى تناولها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال لقائه مع وفد القبائل الليبية معلنا تفويضه الكامل للرئيس السيسى لاتخاذ مايراه من اجراءات تكفل تحقيق الامن والاستقرار داخل ليبيا.

ووجه " ابو جاد " فى بيان له اصدره اليوم التحية والتقدير للقبائل الليبية على تصريحاتهم التى اكدوا فيها ان الشعب الليبي كله أعلن تأييده للبرلمان الليبي ومجلس مشايخ وأعيان ليبيا في تفوضيهم للقوات المسلحة المصرية في التدخل لمواجهة المستعمر التركي الذي يرغب احتلال تركيا واستعادة ماضي أجداده بعد أسالوا الدماء في مختلف أنحاء ليبيا في فترة استيلائهم عليها.

واكد النائب حسين أبو جاد ان قبائل ليبيا فضحوا اردوغان عندما أعلنوا أنه عندما سافر إلى تونس دعا القبائل الليبية للحضور للحديث معهم وكسب ولائهم لكن لم يستجب له أى أحد اضافة الى كشفهم للأهداف الشيطانية للنظام الارهابى التركى لغزو لليبيا بتأكيدهم أن أردوغان يرغب في تحقيق العديد من الأهداف من غزوه لليبيا، ولعل أهمها هو الاستيلاء على النفط الليبي وسرقة مقدرات وثروات ليبيا لإنقاذ إقتصاده الذي أوشك على الانهيار، بالإضافة إلى استخدام المرتزقة والإرهابيين في طرابلس للضغط على الدول الأوروبية التي تتعارض مصالحها مع مصالحه في البحر المتوسط.

كما أشاد النائب حسين أبو جاد بتصريحات القبائل الليبية التى أكدوا فيها أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أثلج قلوب الشعب الليبي عندما قال، أن الجيش المصري سيعمل جنبا إلى جنب بجوار الجيش الليبي والقبائل الليبية لحفظ أمن واستقرار الدولة الليبية وأن الشعبين الليبي والمصري تربطهما علاقات قوية للغاية، وكان هناك انسجاما شديدا من قبل المتواجدين والحضور في القاعة التي ألقى فيها الرئيس كلمته وكان هناك حرصا على الإنصات لكل كلمة يقولها معربا عن ثقته التامة فى قدرة مصر على تخليص ليبيا من الاحتلال والغزو التركى السافر.
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