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برلمان

عربية النواب: مصر قادرة على تحرير ليبيا من براثن الاحتلال التركى السافر

السبت 18/يوليه/2020 - 01:29 م
النائب أحمد فؤاد
النائب أحمد فؤاد أباظة
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فريدة محمد
أكد النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب على اهمية القضايا والرسائل التى تناولها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال لقائه مع وفد ممثلى القبائل الليبية، مشيرا الى ان هناك تأييدا وارتياحا كبيرا وواسع النطاق من الرأى العام المصرى والليبى للرؤية الواضحة من الرئيس السيسى لمواجهة الازمات والمشكلات الكبيرة داخل ليبيا.

وأشاد " أباظة " فى بيان اصدره اليوم بجهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي والقوات المسلحة المصرية في حماية الأمن القومى المصرى وإمتداده بدعم أستقرار الدولة الليبية الشقيقة، مؤكدا ان هناك دعما كبيرا من الرأى العام المصرى بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والحزبية والشعبية للقيادة السياسية في كافة القرارات والتدابير اللازمة للحفاظ علي أستقرار البلاد وجميع أبعاد أمنها القومي.

وأشار وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إلى أن هناك ثقة كبيرة من المصريين والليبيين فى قدرة مصر على تحرير ليبيا من براثن الاحتلال والغزو الليبى السافر.

وقال إن الشعب المصري يقف صفا واحدا خلف القيادة الحكيمة للرئيس السيسى ويدعمه فى اتخاذ كل خطوات دعم الاستقرار وحماية سيادة دولة ليبيا الشقيقة خاصة بعدما فوضّ مجلس نواب وقبائل وعائلاتها مصر للنجدة من الاحتلال التركى السافر مؤكدا ان التاريخ والواقع يؤكدان للرأى العام العربى أن مصر لم تخذل ابدا اشقاءها نهائيًا علي مر التاريخ والعصور وكانت وستظل دائما تلبى النداء للحفاظ على الامن القومى للدول العربية.

وأكد النائب أحمد فؤاد أباظة أن الأمن القومي الليبي والعربى والخليجى جزءا لا يتجزأ من أمن مصر القومي وأى تجاوز للمرتزقة والدواعش والارهابيين من الموالين للنظام التركى الارهابى للخطوط الحمراء يمثل مساسا بالأمن القومى المصرى وسيقابله ردع بحجم دولة مصر.

وأضاف أن لسان حال الشعب الليبي الشقيق وهو البرلمان وكبار المشايخ والقبائل اعلنوا تفويضا صريحا لمصر ورئيسها للتدخل والخلاص من براثن الاحتلال والغزو التركى الغاشم مؤكدا ان العالم كله اصبح على وعى وادراك كاملين بأهداف الطاغية اردوغان فى السطو على النفط الليبي ومقدرات وثروات الشعب الليبى.
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