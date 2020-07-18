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محافظات

محافظ أسوان: إنهاء إجراءات 356 طلب تصالح وإزالة أى مخالفات بناء للمتقاعسين

السبت 18/يوليه/2020 - 02:00 م
صدى البلد
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شاذلى عبد الفتاح
تواصل الأجهزة المختصة بمحافظة أسوان جهودها لتقديم كافة التسهيلات لإنهاء طلبات التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعها طبقًا لأحكام القوانين والقرارات الحكومية المنظمة لذلك وخاصة بعد إعلان المحافظ عن إعطاء مهلة أخيرة لأصحاب طلبات التصالح لإنهاء الإجراءات المطلوبة حتى سبتمبر القادم .

وفى هذا الصدد أعلن اللواء أشرف عطية عن أن إجمالى عدد طلبات التصالح المقدمة حتى الآن بمختلف مدن المحافظة وصلت إلى 1893 طلب منها 356 طلب مستوفى الشروط والضوابط المنظمة .

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وأكد محافظ أسوان  أنه أعطى تعليمات مشددة لمختلف الجهات الإدارية المختصة بنطاق المحافظة لإستقبال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع خلال المدة المحددة قانونيًا بنهاية سبتمبر 2020 .

ولفت المحافظ إلى أن ذلك سيشمل كل من تقدم بالإيصال الدال على سداد رسم الفحص وإعطاء مقدم الطلب الشهادة التى تفيد تقدمه بالطلب والتى يترتب على تقديمها وقف نظر الدعوى المتعلقة بالمخالفة ،وأيضًا وقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة ضده .

وشدد أشرف عطية على أنه فى حالة عدم الإلتزام من جانب أصحاب طلبات التصالح لإنهاء كافة الإجراءات وفقًا للمدة القانونية المحددة سيتم إزالة أى مبانى أو مساكن خاصة بهؤلاء المتقاعسين من خلال حملات مكبرة بهدف إسترداد حق الدولة والشعب فى أراضيه  .

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