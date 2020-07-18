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أخبار العالم

أغلبهم توانسة وسوريون.. تركيا تسلح آلاف المرتزقة وتزج بهم في أتون الحرب بليبيا

السبت 18/يوليه/2020 - 03:08 م
مسلحون مرتزقة في
مسلحون مرتزقة في ليبيا
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قسم الخارجي
كشف مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن، عن أن آلاف التونسيين دفعت بهم تركيا ضمن جحافل المرتزقة والميليشيات الإرهابية الذين تدججهم بالسلاح وتزج بهم للقتال في ليبيا.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان في تصريح لقناة "الغد"، إن الجهاديين المسلحين الذين تعبئهم تركيا للقتال في ليبيا من حملة الجنسية التونسية بدأوا رحلة العودة إلى ليبيا منذ أكتوبر الماضي، وأن 2500 مقاتل من هؤلاء ذهبوا إلى ليبيا على عدة دفعات عبر الأراضي التركية.


وأشار إلى أن 16100 مرتزق سوري بينهم 340 طفلا أجبرتهم تركيا على القتال في ليبيا بإغراءات مالية مستغلة ظروفهم القاسية التي خلفتها الأوضاع في سوريا وعاد قسم منهم بعد انتهاء عقده وتسلم مستحقاته المالية. 

وأوضح أنه فضلا عن ذلك يوجد نحو 10 آلاف جهادي من جنسيات عربية غالبيتهم من شمال أفريقيا وصلوا إلى الأراضي الليبية للقتال في ليبيا.

وتواصل تركيا إرسال دفعات جديدة من المقاتلين نحو ليبيا، على الرغم من التحذيرات الدولية حيال الانتهاكات التي ترتكبها أنقرة في ليبيا وتداعياتها على أمن واستقرار الأراضي الليبية والمنطقة ككل.

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