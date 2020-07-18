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أخبار العالم

البنتاجون يفضح أردوغان: تركيا أرسلت أكثر من 3800 مرتزق سوري إلى ليبيا في 3 شهور

السبت 18/يوليه/2020 - 03:15 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
فضحت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، في تقرير نشرته أمس الجمعة، أن تركيا أرسلت ما بين 3500 و3800 مرتزق سوري إلى ليبيا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي.

وقال التقرير الذي نشرته وكالة "أسوشيتد برس" إن " تركيا قدمت أموالا وعرضت الجنسية على آلاف المقاتلين مقابل المشاركة في النزاع بليبيا إلى جانب القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس".

وأكد التقرير أن المكافآت المالية هي أبرز الدوافع وراء التوجه إلى ليبيا، وليس الاعتبارات الايديولوجية أو السياسية، مشيرًا إلى أن تركيا كان لها دورًا رئيسيًا في تقدم مليشيات حكومة الوفاق قرب العاصمة طرابلس في مايو الماضي. 

وحسب التقرير، فإن 300 مقاتل سوري وصلوا إلى ليبيا في نهاية أبريل الماضي، كما نشرت تركيا عددا مجهولا من العسكريين الأتراك في ليبيا خلال الأشهر الأولى من العام.


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