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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تمديد المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية ليوم رابع بوساطة أمريكية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
فرناس حفظي

أعلنت السفارة الإسرائيلية في واشنطن تمديد المفاوضات الجارية بين إسرائيل ولبنان، بوساطة الولايات المتحدة، ليوم إضافي، في ظل استمرار المشاورات بين الجانبين.

وبحسب بيان السفارة، جاء قرار التمديد نتيجة استمرار المحادثات، لتدخل الجولة الخامسة من المفاوضات يومها الرابع، في محاولة لدفع الجهود الرامية إلى التوصل لتفاهمات بين الطرفين برعاية أمريكية.

من جانب آخر، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان لشبكة CNN، عزمه خفض عدد من قواته المنتشرة في كل من لبنان وقطاع غزة بشكل مؤقت، في إطار خطة تهدف إلى دعم العمليات العسكرية طويلة الأمد وتعزيز جاهزية القوات.

وأوضح أن عملية الخفض ستشمل سحب عدة ألوية من الجبهتين الشمالية والجنوبية، على أن تخضع هذه الوحدات لتدريبات تستهدف رفع مستوى الكفاءة العملياتية والاستعداد لمختلف السيناريوهات، مشيرًا إلى أن عدد أفراد اللواء الواحد يتراوح بين ألفي وخمسة آلاف جندي.

وأكد البيان أن تقليص القوات لا يعني التخلي عن أي مناطق تنتشر فيها القوات الإسرائيلية، وإنما يأتي في إطار إعادة تنظيم وانتشار الوحدات العسكرية.

ويأتي هذا الإجراء في وقت يواجه فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي ضغوطًا متزايدة بسبب نقص القوى البشرية، بعد أكثر من ثلاث سنوات من العمليات العسكرية المتواصلة على عدة جبهات.

وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، قد صرح الخميس بأن الجيش "بحاجة إلى كل جندي"، في إشارة إلى التحديات التي تواجه المؤسسة العسكرية في ظل استمرار العمليات.

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