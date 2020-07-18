حزم مالية سخية.. البنتاجون يكشف حقيقة صلة مرتزقة تركيا في ليبيا بداعش والقاعدة

خلص المفتش العام لـ وزارة الدفاع الأمريكية في تقرير جديد، إلى أن تركيا أرسلت ما بين 3500 و3800 مقاتل سوري مدفوع الأجر إلى ليبيا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، وهي الأولى من نوعها في تفاصيل عمليات الانتشار التركية في حرب ليبيا.





وأفاد التقرير الفصلي حول عمليات مكافحة الإرهاب في إفريقيا من قبل البنتاجون المراقبة الداخلية، الذي نشر يوم الخميس، بأن تركيا دفعت وعرضت الجنسية لآلاف المرتزقة الذين يقاتلون إلى جانب مليشيات متمركزة في طرابلس ضد قوات خليفة حفتر المتمركز في شرق ليبيا.





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وعلى الرغم من التقارير المنتشرة حول الروابط المتطرفة للمقاتلين، فإن التقرير يقول إن الجيش الأمريكي لم يجد دليلًا يشير إلى أن المرتزقة ينتمون إلى داعش أو القاعدة، ويقول إنها كانت "على الأرجح" مدفوعة بحزم مالية سخية وليس أيديولوجية أو سياسية.





ويغطي التقرير فقط الربع الأول من العام، حتى نهاية مارس - قبل شهرين من سلسلة من الانتصارات المدعومة من تركيا من قبل قوات طرابلس، طرد جيش المارشال حفتر من ضواحي العاصمة، معقله في ترهونة و القاعدة الجوية الغربية الرئيسية.





وأضاف التقرير الأخير إن عمليات الانتشار التركية من المحتمل أن تزيد قبل انتصارات قوات طرابلس في أواخر مايو.





ونقلت عن القيادة الأمريكية الإفريقية قولها إن 300 متمردين سوريين مدعومين من تركيا هبطوا في ليبيا في أوائل أبريل.





ويضيف المفتش العام أن تركيا نشرت أيضًا "عددًا غير معروف" من الجنود الأتراك خلال الأشهر الأولى من العام.





لتثير مخاوف المنافسين الإقليميين وحلفاء الناتو مثل فرنسا، تعلق تركيا آمالها على زيادة نفوذها في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​على الحكومة التي تدعمها الأمم المتحدة في طرابلس.





ويحشد الطرفان المتحاربان الآن حول حواف سرت، البوابة الاستراتيجية للهلال النفطي الأوسط والشرقي في ليبيا، حيث يقع معظم إنتاج البلاد البالغ 1.2 مليون برميل في اليوم.





وهددت مصر، تركيا التي تشترك في حدود صحراوية يسهل اختراقها مع ليبيا، بالتدخل عسكريا إذا حاولت القوات المدعومة من تركيا الاستيلاء على سرت.





واستضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي عشرات من زعماء القبائل الموالين للعميد المشير حفتر في القاهرة ، حيث كرر أن مصر "لن تقف مكتوفة الأيدي في وجه التحركات التي تشكل تهديدا مباشرا للأمن".





وازدادت التوترات العسكرية الأسبوع الجاري بعد انهيار اتفاق لإنهاء حصار حقول النفط الليبية، ما حرم البلاد من أهم مواردها الاقتصادية ومؤسسة النفط الوطنية من عائدات تزيد عن 7 مليارات دولار.





وحذرت المؤسسة الوطنية للنفط الجمعة، من أن القوى الدولية تسحب البلاد نحو تصعيد من المحتمل أن يمتد إلى منشآت النفط والغاز.





وقالت الشركة إن "عددًا كبيرًا" من المرتزقة السوريين والسودانيين والروس يحتلون منشآت نفطية، وكان آخرها أكبر ميناء في السدرة في ليبيا.



