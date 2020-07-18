حركة الداخلية 2020.. اللواء خالد شلبى من شمال الصعيد إلى أمن المنافذ|بروفايل

أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، قرارا بتعيين اللواء خالد محمد شلبى قاسم مساعدا للوزير لقطاع أمن المنافذ ضمن حركة تنقلات الشرطة ٢٠٢٠.





يذكر ان اللواء خالد شلبى كان يشغل منصب مساعد الوزير لشمال الصعيد .





وتنقل اللوا خالد شلبى قبل ذلك فى عدد من المناصب حيث تم انتدابه وكيلا للإدارة العامة لمباحث الجيزة، ثم مدير للمباحث، حتى تم تعيينه مدير لأمن الفيوم.





وتضمنت الحركة العامة لوزارة الداخلية التى أعلنتها الوزارة اليوم تعيين:





- اللواء خالد شلبى مساعد الوزير لقطاع أمن المنافذ

- اللواء رضا سويلم مساعد الوزير لقطاع قوات الأمن

- اللواء هشام عبد الحميد مساعد الوزير لقطاع الأمن الإقتصادى

- اللواء د/ محمود الجمسى مساعد الوزير لقطاع الحراسات والتأمين

- اللواء عاطف مهران مساعد الوزير لمنطقة سيناء

- اللواء محمود العبودى مساعد الوزير لقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة

- اللواء حازم حماد مساعد الوزير لقطاع الأمانة العامة

- اللواء مصطفى العدوى مساعد الوزير لقطاع الوثائق

- اللواء حسام الخولى مساعد الوزير لقطاع حقوق الإنسان

- اللواء محمد عبد العزيز مساعد الوزير لقطاع شرطة السياحة والآثار

- اللواء رمزى المزين مدير أمن الفيوم

- اللواء فخر العربى مدير أمن القليوبية

- اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية

- اللواء أحمد فاروق مدير أمن المنوفية

- اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية

- اللواء محمد توفيق مدير أمن الوادى الجديد

- اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية

- اللواء أحمد الألفى مدير أمن جنوب سيناء

- اللواء محمود أبوعمره مدير أمن البحر الأحمر

- اللواء طارق الزواوى مدير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات

- اللواء عاصم داهش مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة

- اللواء محمد زمزم مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات

- اللواء ناصر محى الدين مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات

- اللواء د / سامح الرجباوى مدير الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس

- اللواء يحيى عبد الكريم مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية

- اللواء هشام قدرى مدير الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم

- اللواء محمد الصروى مدير الإدارة العامة للمكتب الفنى

- اللواء د / ناجح زكى مدير الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية



