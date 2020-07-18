AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

حركة الداخلية 2020.. اللواء خالد شلبى من شمال الصعيد إلى أمن المنافذ|بروفايل

السبت 18/يوليه/2020 - 04:39 م
اللواء خالد شلبي
اللواء خالد شلبي
Advertisements
مصطفى الرماح
أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، قرارا بتعيين اللواء خالد محمد شلبى قاسم مساعدا للوزير لقطاع أمن المنافذ ضمن حركة تنقلات الشرطة ٢٠٢٠.

يذكر ان اللواء خالد شلبى كان يشغل منصب مساعد الوزير لشمال الصعيد .

وتنقل اللوا خالد شلبى قبل ذلك فى عدد من المناصب حيث تم انتدابه وكيلا للإدارة العامة لمباحث الجيزة، ثم مدير للمباحث، حتى تم تعيينه مدير لأمن الفيوم.

وتضمنت الحركة العامة لوزارة الداخلية التى أعلنتها الوزارة اليوم تعيين:

- اللواء خالد شلبى مساعد الوزير لقطاع أمن المنافذ
- اللواء رضا سويلم مساعد الوزير لقطاع قوات الأمن
- اللواء هشام عبد الحميد مساعد الوزير لقطاع الأمن الإقتصادى 
- اللواء د/ محمود الجمسى مساعد الوزير لقطاع الحراسات والتأمين 
- اللواء عاطف مهران مساعد الوزير لمنطقة سيناء 
- اللواء محمود العبودى مساعد الوزير لقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة 
- اللواء حازم حماد مساعد الوزير لقطاع الأمانة العامة 
- اللواء مصطفى العدوى مساعد الوزير لقطاع الوثائق 
- اللواء  حسام الخولى مساعد الوزير لقطاع حقوق الإنسان 
- اللواء محمد عبد العزيز مساعد الوزير لقطاع شرطة السياحة والآثار 
- اللواء رمزى المزين مدير أمن الفيوم 
- اللواء فخر العربى مدير أمن القليوبية 
- اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية 
- اللواء أحمد فاروق مدير أمن المنوفية 
- اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية 
- اللواء محمد توفيق مدير أمن الوادى الجديد 
- اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية 
- اللواء أحمد الألفى مدير أمن جنوب سيناء 
- اللواء محمود أبوعمره مدير أمن البحر الأحمر 
- اللواء طارق الزواوى مدير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات 
- اللواء عاصم داهش مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة 
- اللواء محمد زمزم مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات 
- اللواء ناصر محى الدين مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات 
- اللواء د / سامح الرجباوى مدير الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس 
- اللواء يحيى عبد الكريم مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية 
- اللواء هشام قدرى مدير الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم 
- اللواء محمد الصروى مدير الإدارة العامة للمكتب الفنى 
- اللواء د / ناجح زكى مدير الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالأسماء.. ننشر حركة تنقلات الداخلية لعام 2020

حركة تنقلات الداخلية 2020.. خالد شلبي لأمن المنافذ والجمسي للحراسات ومحي الدين للإعلام والعلاقات

حركة الشرطة 2020.. تحديات تنتظر قيادات الداخلية الجدد

ترشيحاتنا

أفكر كثيرا أثناء الصلاة فماذا أفعل؟ البحوث الإسلامية يقدم الروشتة الشرعية

أسعار الذهب فى الأسواق اليوم السبت 18-7-2020

لن تعجب تركيا.. سفير اليونان: مصر على وشك التوقيع على صفقة المنطقة الاقتصادية الخالصة

بمكياج بسيط.. زوجة مصطفى فهمي بملابس صيفية تبرز ملامحها

الأرصاد تكشف مفاجأة عن طقس هذا الأسبوع.. فيديو

اللغز الذي حير قادة العالم.. هل هرب هتلر من برلين؟

AdvertisementS

بالأسماء.. ننشر حركة تنقلات الداخلية لعام 2020

عاد من الموت بعد دفنه بشهور.. تفاصيل العثور على مدرس حي بمقابر كفر الحصر في الزقازيق ..شاهد

الأنبا أغابيوس لـ صدى البلد: السيدة العذراء ظهرت فوق كنيسة دير مواس فجر الجمعة ..صور

لن تعجب تركيا.. سفير اليونان: مصر على وشك التوقيع على صفقة المنطقة الاقتصادية الخالصة

التصالح في مخالفات المباني.. طريقة حساب غرامة المخالفة قبل الدفع

فى ذكرى ميلاد أبو الفتوح عمارة.. شقيقته فنانة شهيرة وقدم ما يقرب من 200 عمل

احذر.. اليوم آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر يوليو.. جميع الطرق متاحة الآن

هل ستقام صلاة عيد الأضحى أم لا؟.. اقتراحان لا ثالث لهما تعرف عليهما

إحالة رامز جلال ومالك قناة إم بي سي للمحكمة الاقتصادية بتهمة سرقة فكرة البرنامج الرمضاني

الرئيس السيسى يجتمع مع وزير الداخلية

مصر ترفض التدخلات التركية السياسية والعسكرية في الشأن العربي

رويترز: مصر تسجل انخفاضا ملحوظا في إصابات كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج بسيط.. زوجة مصطفى فهمي بملابس صيفية تبرز ملامحها

مهددة بالانقراض.. قصة الصيد الجائر للفيلة فى أفريقيا

نشرة المرأة والصحة.. أطعمة تعجل شفاءك من حصوات الكلى.. وصور تكشف جمال ياسمين عبد العزيز