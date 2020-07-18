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أخبار العالم

موسكو: حكومة الوفاق تعهدت بالإفراج عن المحتجزين الروس في ليبيا

السبت 18/يوليه/2020 - 04:54 م
موسكو: حكومة الوفاق
موسكو: حكومة الوفاق تعهدت بالإفراج عن المحتجزين الروس
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قسم الخارجي
أكدت وزارة الخارجية الروسية، علي الحصول على تعهدات من حكومة الوفاق في ليبيا برئاسة فايز السراج حول الإفراج عن  المواطنين الروسيين المحتجزين في طرابلس.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في بيان: نتيجة جهودنا المتواصلة تلقينا مؤخرا تأكيدات خطية من وزير الخارجية في حكومة الوفاق الوطني محمد سيالة على أن مشكلة مواطنينا ستتم تسويتها في المستقبل القريب".

ويأتي ذلك بعد اختطاف ميليشيات الوفاق مواطنين روسيين  في طرابلس منذ أكثر من عام، وهما كسيم شوجالي وسامر سعيفان، وتتهمهم الوفاق بالتجسس وممارسة أنشطة تضر بالأمن.

وتواصل حكومة الوفاق ألاعيبها منذ التحالف مع النظام التركي باتفاقية غير مشروعة، تسمح لأنقرة بالتدخل العسكري والتنقيب عن النفط قبالة السواحل الليبية.
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