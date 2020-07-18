صالح جمعة يهنئ أحمد السعدني بعيد ميلاده: الغالى

حرص صالح جمعة لاعب الأهلى على تهنئة أحمد السعدنى بعيد ميلاده وذلك عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي و تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وكتب صالح جمعة على الصورة قائلًا: "كل سنة وانت طيب ياسعدنى ياغالى".
يُذكر أن آخر أعمال أحمد السعدني، مسلسل "شبر مية" على إحدى القنوات الفضائية وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، تأليف شريف بدر الدين، إخراج طارق رفعت، وإنتاج شركة سينرجي.
وشارك في بطولته نجلاء بدر، ومحمد علي رزق، ومراد مكرم، ومحمد جمعة، ورجاء الجداوى، ونهى عابدين، وندا موسى، وحنان سليمان، وأمجد الحجار، وإسماعيل شرف.