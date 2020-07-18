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رياضة

صالح جمعة يهنئ أحمد السعدني بعيد ميلاده: الغالى

السبت 18/يوليه/2020 - 05:09 م
احمد السعدني
احمد السعدني
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محمد بدران

حرص صالح جمعة لاعب الأهلى على تهنئة أحمد السعدنى بعيد ميلاده وذلك عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي و تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". 

وكتب صالح جمعة على الصورة قائلًا: "كل سنة وانت طيب ياسعدنى ياغالى".

يُذكر أن آخر أعمال أحمد السعدني، مسلسل "شبر مية" على إحدى القنوات الفضائية وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، تأليف شريف بدر ‏الدين، ‏إخراج طارق رفعت، ‏وإنتاج ‏شركة ‏سينرجي.‏

وشارك في بطولته نجلاء بدر، ومحمد علي رزق، ومراد ‏مكرم، ومحمد جمعة، ورجاء ‏الجداوى، ‏ونهى ‏عابدين، ‏وندا موسى، وحنان سليمان، وأمجد الحجار، وإسماعيل شرف.


صالح جمعة يهنئ أحمد السعدني بعيد ميلاده: الغالى
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