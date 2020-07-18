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رياضة

كلام يدعو للضحك.. محامي صالح جمعة: لم يوقّع للزمالك ويرغب في إثبات نفسه لفايلر.. فيديو

السبت 18/يوليه/2020 - 04:02 ص
صالح جمعة
صالح جمعة
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محمد رشاد
نفى أشرف عبد العزيز محامي صالح جمعة صناع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن يكون قد وقع للزمالك قائلًا أن اللاعب عقده مستمر في صفوف الفريق ولديه رغبته في اقناع المدير الفني رينيه فايلر بمنحه الفرصة.

وأضاف محامي صالح جمعة في تصريحاته لقناة "إم بي سي مصر" الفضائية: " أضحك من الحديث عن التوقيع لنادي الزمالك، لأن عقد صالح مع الأهلي متبقي فيه موسمين ونصف، وهو مستمر في تدريبات الأهلي ولديه إصرار شديد على إقناع فايلر بالحصول على فرصة جديدة."

وتابع :"كيف يمكن أن يكون اللاعب عقده مستمر، ومنتظم في تدريبات الأهلي، ولديه رغبة أن يكون صانع ألعاب الأهلي ويوقع لنادي أخر؟ أنا لا أعلم كيف يخرج مثل هذا الحديث."

وأضاف: "أنا محامي صالح جمعة، هل يمكن أن يوقع في غيابي أو بدون علمي؟ هذا الأمر غير صحيح بالمرة، فهو لم يوقع على عقود ولا يرغب في الرحيل."

وغاب صالح جمعة عن الأهلي خلال المباريات الماضية من الموسم الحالي، ولم يشارك في أي لقاء منذ كأس مصر الموسم الماضي.
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