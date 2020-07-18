قرار جديد بشأن الصلاة في الإمارات

كشفت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الإماراتية عن عودة الحياة الي المصليات في المراكز التجارية والأبراج بعد صدور قرار بإعادة فتحها من جديد ابتداء من يوم الإثنين المقبل.





وبيًنت الهيئة الإماراتية ان المصليات في المراكز التجارية والأبراج ستستقبل فقط 30% من مرتاديها ولكن وفق إجراءات إحترازية ووقائية خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد.









وكانت وزارة الصحة الإماراتية أعلنت اليوم السبت عن إجراء أكثر من 46.000 فحص جديد لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.









وسجلت الإمارات 289 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الإصابات 56.711 حالة.









وأكدت الوزارة شفاء 469 حالة جديدة وتعافيها التام بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يبلغ عدد المتعافين 48.917.









كما أشارت إلى وفاة مصاب وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في 338 حالة .