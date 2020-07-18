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أخبار العالم

الإمارات تسجل 289 إصابة كورونا جديدة والإجمالي 56711 حالة

السبت 18/يوليه/2020 - 01:22 م
الإمارات تسجل 289
الإمارات تسجل 289 إصابة كورونا جديدة
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سمر صالح
أعلنت وزارة الصحة الإماراتية اليوم السبت عن إجراء أكثر من 46.000 فحص جديد لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وسجلت الإمارات 289 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الإصابات 56.711 حالة.

وأكدت الوزارة شفاء 469 حالة جديدة وتعافيها التام بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يبلغ عدد المتعافين 48.917.

كما أشارت إلى وفاة مصاب وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في 338 حالة.
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