AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

هل أخذ المضحي من شعره ينقص من ثواب الأضحية .. البحوث الإسلامية يجيب

الأحد 19/يوليه/2020 - 03:02 ص
مجمع البحوث الإسلامية
مجمع البحوث الإسلامية
Advertisements
عبد الرحمن محمد
قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن الأضحية سُنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعلها يثاب ومن لم يفعلها فلا حرج عليه، ولكن من يريد أن يخرج زكاة ماله فى شراء صك الاضحية فلا يجوز ذلك.

وأضاف عاشور، فى إجابته على سؤال « هل يجوز صك الاضحية ان تكون من زكاة المال؟»، أنه لا يجوز شراء أضحية أو صك الأضحية من مال الزكاة لأن مال الزكاة ليس ملكًا للمزكي فينفقه في شراء أضحية أو غيرها، بل هو للأصناف الثمانية المذكورين في قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60} .
وأشار الى انه لا يجوز شراء الأضحية من مال الزكاة، وأما شراؤها من مال الصدقة التي كنت تخرجها عند حصول الربح، فجائز إلا أن تكون تلك الصدقة واجبة عليك بالنذر، فإن كانت واجبة بالنذر لم يجز لك صرف هذا النذر في شراء الأضحية، وإنما تنفقه فيما نذرته، لأن النذر واجب، والأضحية إنما تكون من مالك لا من المال الواجب عليك إخراجه أصلًا.

اقرأ أيضًا|

هل قص الشعر ينقص من ثواب الأضحية 

قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إنه يستحب لمن عزم أن يضحي إذا دخل العشر الأوائل من ذي الحجة ألا يأخذ شيئًا من شعره ولا من أظافره تشبيها بالمحرمين، فإن فعل كان خلاف الأولى ولا تبطل الأضحية وليس عليه كفارة.

وأضافت لجنة الفتوى في إجابتها عن سؤال: «هل الأخذ من الشعر في العشر الأوائل من ذي الحجة يبطل الأضحية؟»، أن العلماء اختلفوا في ذلك على 3 أقوال، القول الأول: مذهب الأحناف بأن الأخذ من الشعر أو الأظافر مباح، والقول الثاني: مذهب المالكية والشافعية بأنه يستحب عدم الأخذ من الشعر أو الأظافر، والقول الثالث: مذهب الحنابلة بأنه يحرم الأخذ من الشعر أو الأظافر.


من ناحية أخرى قالت دار الإفتاء إنه يشترط أن تكون النية مقارنة للذبح أو مقارنة لتعيين الذبيحة للتضحية ، والذى يكون سابقا على الذبح عادة.

وأوضحت أن ذلك سواء أكان هذا التعيين بشراء الشاة أم بفرزها وتجنيبها عما يملكه من شياه أو بقر أو حيوانات أخرى، وسواء أكان ذلك للتطوع أم لنذر في الذمة، ومثله الجعل؛ كأن يقول: «جعلت هذه الشاة أُضْحِيَّة»، فالنية في هذا كله تكفي عن النية عند الذبح، وهذا عند الشافعية، وأما الحنفية والمالكية والحنابلة فتكفي عندهم النية السابقة عند الشراء أو التعيين.





Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأضحية وشروطها وأحكامها وأفضل وقت لها

هل يجوز احتساب صك الأضحية أو ثمنها من زكاة المال .. مستشار المفتي يجيب

هل يجزء شراء اللحم عن الأضحية .. عالم أزهري يجيب

فتاوى تشغل الأذهان .. هل يجزئ شراء اللحم عن الأضحية .. هل أحصل على ثواب الجماعة حال إدراك الإمام في التشهد

هل يجوز توكيل شخص آخر لذبح الأضحية .. الإفتاء تجيب

هل يجوز الإستعانة بجزار يشرب الخمر في ذبح الأضحية؟

ترشيحاتنا

المهن التمثيلية تتضامن مع عبد الرحمن أبو زهرة: لن نقبل بإهانة رموز مصر

أكبر عملية اختراق .. تويتر يؤكد سرقة البيانات الشخصية لـ 8 مستخدمين

أسرة رجاء الجداوي تشكر انتصار السيسي

العربية: الوفاق تحشد قواتها للتقدم نحو سرت.. صور

أخبار الرياضة.. لاعب بيراميدز يعلن التمرد من أجل الأهلي.. والكاف يخطر الزمالك بموعد إعلان البلد المستضيف لـ أبطال إفريقيا

محدش هيعطلنا.. أحمد موسى: كراسي عربات الـ VIP في القطارات الجديدة تماثل نظيرتها في الطائرات

AdvertisementS

صرف معاشات شهر أغسطس قبل عيد الأضحى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي

خبير سوداني: جهة دولية طالبت إثيوبيا مواصلة المفاوضات مع ملء سد النهضة سرا

دلع وحب .. 10 صور رومانسية جمعت بين ياسمين عبدالعزيز وزوجها أحمد العوضي

محمد رمضان يستأنف على حكم حبسه عاما في سب الطيار أشرف أبو اليسر

الشائعات تضرب الوسط الفني.. طلاق ياسمين صبري الأبرز.. ووفاة أميتاب باتشان بـ كورونا الأحدث

تحركات عسكرية.. ميليشيات الوفاق تتجه نحو سرت

عاد للحياة بعد دفنه.. شقيقة مدرس الشرقية تكشف ردة فعلها عند رؤيته ..فيديو

مشهد غريب .. طائر يتجمد أثناء تحليقه في السماء .. فيديو

مستشار بأكاديمية ناصر: أردوغان سيتحرك صوب سرت والجفرة حتى لا يستطيع الجيش الليبي توحيد صفوفه

مرتضى منصور: لن أترك حق شريفة الفار وتقدمت ببلاغ ضد إهانتها

محدش هيعطلنا.. أحمد موسى: كراسي عربات الـ VIP في القطارات الجديدة تماثل نظيرتها في الطائرات

الصحة: تسجيل 698 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و63 وفاة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دلع وحب .. 10 صور رومانسية جمعت بين ياسمين عبدالعزيز وزوجها أحمد العوضي

بعد تعرضها للتحرش من الفتيات.. 10 صور لـ أميرة فتحي في الفترة الأخيرة

رسميا.. الكشف عن هيونداي إلنترا N لاين الجديدة.. صور