حركة الداخلية | عزب مديرًا لأمن كفر الشيخ وسامون حكمدارًا وعطية للمباحث الجنائية

اعتمد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، حركة تنقلات وترقيات ضباط الشرطة، وتضمنت الحركة تعيين اللواء خالد عزب، مديرًا لأمن كفر الشيخ، خلفًا للواء محمود حسن، الذي جرى ترقيته مساعدًا لوزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا، خلفًا للواء طارق حسونة.





كما تضمنت الحركة - أيضًا - اللواء جمال سامون، نائبًا لمدير أمن كفر الشيخ، خلفًا للواء أيمن لقية.





وشملت الحركة تعيين اللواء إيهاب عطية، مدير إدارة البحث الجنائي بالغربية، مديرًا للمباحث الجنائية بكفر الشيخ، خلفًا للواء هيثم عطا.





وكان مدير أمن كفر الشيخ الجديد، كان يشغل منصب نائب مدير أمن القاهرة لقطاع القاهرة الجديدة، ومن القيادات والكفاءات المشهود لها في وزارة الداخلية.





ويذكر أن اللواء جمال سامون، نائب مدير الأمن الجديد، قد شغل عددًا من المناصب، منها مأمور مركز شرطة الرياض، ومدير إدارة التحريات بإدارة البحث الجنائي، ومساعد مدير أمن كفر الشيخ للوحدات، ثم مساعدًا لمدير الأمن للأمن العام.