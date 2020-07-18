خالد الجندي: الألوان ليس لها علاقة بسب الدهر

قال الشيخ خالد الجندي ، إن الألوان ليس لها علاقة بسب الدهر، وإنما بوصف اليوم سواء بالتفاؤل أو التشاؤم.





وأوضح الجندي، خلال لقائه ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم السبت، أن اللون عمره ما كان وسيلة للسباب، مشيرًا إلى أنه يجوز وصف اليوم بأنه يوم سعيد أو يوم تعيس أو أنه وقت نكد وهذا ليس له علاقة بسب الدهر.





واستشهد بقول الله تعالى: "فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ"، لافتًا إلى أن النحس مقصود به أنه يوم لا خير فيه.





وأشار إلى أن اللون فلكلور مصري وليس له علاقة بالدين، مثالًا على ذلك جملة نهارنا أبيض، ويجب أن لا يحول الإنسان تلك القضية إلى دينية





قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن المسلمين عليهم أن يكثروا من كل أنواع الخيرات فى العشر الأوائل من شهر ذى الحجة، ويعبروها شهر رمضان مصغر، ويقوموا بالطاعات من الصيام وصلاة قيام الليل، وقراءة القرآن، والصدقات، وصلة رحم، والتوبة من أجل التقرب لله.





وتابع الجندى: "اعملوا ورد للتقرب لله سواء بالاستغفار، حتى 1000 مرة، وأيضا احيوا سنة التكبير، جددوا هذه السنة التى لم يعرف عنها أحد شيئا، عودوا أبناءكم ليتعلموا هذه السنن".







