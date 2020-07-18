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حسن مهدى: وسائل النقل الجماعي حضارية تحقق سيولة مرورية

السبت 18/يوليه/2020 - 07:49 م
صدى البلد
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أسامة علي
قال الدكتور حسن مهدى استاذ هندسة النقل،أن الدولة المصرية تعمل على تطوير الطرق ووسائل النقل الجماعى، لما لهما من أهمية فى حياة المواطن.

أضاف مهدى خلال مداخلة مع برنامج "مانشيت" المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز" تقديم رانيا هاشم، أن مترو الأنفاق يقوم بنقل 3.2 مليون راكب يوميا، لافتا إلى وسائل النقل الجماعى وسائل حضارية، والتى تحقق سيولة مرورية.

ونفى أستاذ هندسة النقل، شائعة إلغاء وصلة مترو الأنفاق من منطقة هيلوبلس حتى مطار القاهرة، معقبا:" تأكدت من مسئول بوزارة النقل والذى بدوره أكد أن الوصلة ما زالت قيد الدراسة ولم يتم إلغاؤها".

جاء ذلك تعليقا على اعلان الهيئة القومية للانفاق انتهائها من تنفيذ اعمال الجزء الثانى من من المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق.
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