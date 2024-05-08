عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يتفقد أعمال النظافة بمدينتي الخصوص وأحياء غرب وشرق شبرا الخيمة

جانب من الجولة
جانب من الجولة

قام عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم  بجولة ميدانية مفاجئة بمدينتي الخصوص وحي شرق  شبرا الخيمة في إطار جولاته الميدانية  لمتابعة أعمال النظافة بالشوارع مع شركة نهضة مصر المسئولة عن ملف النظافة.


وشملت الجولة المرور بعدد من الشوارع الرئيسية والفرعية في المدينة، منها محور مدينة الخصوص، محور شركات البترول،  حيث تابع الهجان أعمال النظافة التي تتم بتلك الشوارع موجها بتكثيف الأعمال للنهوض بالشكل الحضاري لشبرا الخيمة موجها أيضا بتكثيف الأعمال بالشوارع الرئيسية لعدم إعاقة الحركة المرورية للسيارات.


وبوجه خاص شدد محافظ القليوبية على العمل على نظافة محور الخصوص موجها بالتنسيق مع شركة النظافة موجها بضرورة الاستمرار في أعمال النظافة والعمل على نظافة المنطقة بالكامل.


كما وجه بضرورة تكثيف عدد العمالة والورديات على مدار اليوم، وتفعيل الجمع السكني من أمام المنازل، وتوفير أدوات ومستلزمات النظافة للعمال مع توفير وسائل السلامة والصحة المهنية حرصاً على سلامتهم، ومنع أي تراكمات بالجزر الوسطى، والاهتمام بتشجير الشوارع، والتنسيق مع المرور للعمل على السيولة المرورية للسيارات ومنع الإشغالات على الأرصفة الجانبية.


واستكمل المحافظ الجولة بتفقد عدد من الشوارع الفرعية بالمدينة لمتابعه سير أعمال النظافة مناشدا المواطنين بضرورة التعاون مع الشركة الجديدة والالتزام بمواعيد إخراج القمامة، وعدم إلقاءها في الشوارع، للحفاظ على نظافة المدن وتحسين البيئة. .


كما شدد علي شن حملة لضبط النابشين وايضاً التكاتك والسيارات  التي تسير عكس اتجاه والتنسيق مع ادارة المرور لضبط اي توكتوك يسير في الطرق الرئيسية او علي الطريق الدائري بالاضافة ايضا الي شن حملة أخري لرفع السيارات المكهنة في وسط الشوارع الرئيسية ورفعها فورا لتسببها في عرقلة الحركة المرورية وخلال الجولة تم ضبط 2 عدد سيارة تقف في الانتظار الممنوع بمحور الخصوص حيث وجه الهجان باتخاذ الاجراءات القانونية حيال السائقين والتنبيه بعدم الوقوف مرة أخري .

القليوبية إعاقة الحركة المرورية الحركة المرورية حي شرق شبرا الخيمة شرق شبرا الخيمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أشعر بالقيء.. فنانة شهيرة تكشف عن إحساسها أثناء تقديم بعض مشاهد القبلات

هل انفصلت أصالة عن زوجها فائق حسن ؟

بيان عاجل من الإمارات بشأن سيطرة الاحتلال على معبر رفح الفلسطيني

نجم الزمالك الحالي يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي لضمه منذ ثلاث سنوات

ميدو بعد فوز الأهلي على الاتحاد السكندري: هذه قوة كولر

بورصة الدواجن والبيض اليوم.. انخفاض أسعار الفراخ ومفاجأة في سعر البانية

بيان عاجل من قطر بشأن القصف الإسرائيلي على رفح والاستيلاء على المعبر

عواصف رملية وترابية تضرب القاهرة خلال ساعات وتستمر للجمعة

موضوعات متعلقة

محافظ القليوبية يتفقد المركز التكنولوجى بالقناطر الخيرية لمتابعة إجراءات التصالح بمخالفات البناء

بسبب كسر مفاجئ .. قطع المياه عن مدينة قليوب

7 أغسطس محاكمة عاطل لاتهامه بإنهاء حياة ربة منزل وسرقة مصوغاتها بالقليوبية

محافظ القليوبية يضع إكليل زهور على النصب التذكاري لمؤسس أذربيجان في ذكرى ميلاده

السجن 3 سنوات للمتهمين باستعراض القوة وفرض السيطرة على المواطنين بالقليوبية

توريد 63440 طن قمح للصوامع والشون بالقليوبية

السجن سنة لربة منزل لقـ.تلها ابنة شقيق زوجها بالقليوبية

عاطل ينهى حياة ربة منزل أثناء سرقة مسكنها بالقليوبية

ترشيحاتنا

آخر فرصة لإعادة ابنائكم.. رسالة تحذيرية من حماس لأهالي الأسري الإسرائيليين

حرب باردة إلكترونية.. بولندا تعلن تعرضها لهجمات سيبرانية لها صلة بـ روسيا

أفراح واستقبالات في إيبارشية أسيوط بمشاركة قياداتها.. صور

روسيا توجه رسالة إلى إسرائيل بشأن العملية العسكرية في رفح

إنشاء ميناء دولي لاستقبال اليخوت والسفن السياحية بـ رأس الحكمة.. تفاصيل من الجريدة الرسمية

ألعاب باريس 2024.. مرسيليا تفرش البساط الأحمر للشعلة الأولمبية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالبرنس.. نانسي عجرم تستعرض رشاقتها | شاهد

بالمايوه.. هيدي كرم تشعل السوشيال ميديا بصورها

بسبب عدم الوضوح.. الاتحاد السعودي يتخذ قرارًا حاسمًا بشأن محمد صلاح

بعد تصريح ياسمين عبدالعزيز أنا بعشقه.. 7 طرق لدعم نفسك بعد الطلاق

فيديو

إبرام نشأت: مشهد الخناقة وسمية الخشاب بالمقابر الأصعب في "ب 100 راجل"

رنا سماحة لصدى البلد: مسلم صوته مميز وأحب أشاركه دويتو غنائي

كيس بوردة .. مجدي شطة مهدد بالحبس عامين

تخفيض 50٪.. تفاصيل عرض مصر للطيران على الرحلات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: جيل جديد من الهجمات السيبرانية أكثر عنفاً

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: عظماء رغم الإعاقة «مصطفى صادق الرافعي»

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الهروب إلى رفح ومأزق نتنياهو!

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الوجدان بين الاهتمام والإهمال

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-