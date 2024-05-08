محافظ القليوبية يتفقد أعمال النظافة بمدينتي الخصوص وأحياء غرب وشرق شبرا الخيمة

قام عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم بجولة ميدانية مفاجئة بمدينتي الخصوص وحي شرق شبرا الخيمة في إطار جولاته الميدانية لمتابعة أعمال النظافة بالشوارع مع شركة نهضة مصر المسئولة عن ملف النظافة.



وشملت الجولة المرور بعدد من الشوارع الرئيسية والفرعية في المدينة، منها محور مدينة الخصوص، محور شركات البترول، حيث تابع الهجان أعمال النظافة التي تتم بتلك الشوارع موجها بتكثيف الأعمال للنهوض بالشكل الحضاري لشبرا الخيمة موجها أيضا بتكثيف الأعمال بالشوارع الرئيسية لعدم إعاقة الحركة المرورية للسيارات.



وبوجه خاص شدد محافظ القليوبية على العمل على نظافة محور الخصوص موجها بالتنسيق مع شركة النظافة موجها بضرورة الاستمرار في أعمال النظافة والعمل على نظافة المنطقة بالكامل.



كما وجه بضرورة تكثيف عدد العمالة والورديات على مدار اليوم، وتفعيل الجمع السكني من أمام المنازل، وتوفير أدوات ومستلزمات النظافة للعمال مع توفير وسائل السلامة والصحة المهنية حرصاً على سلامتهم، ومنع أي تراكمات بالجزر الوسطى، والاهتمام بتشجير الشوارع، والتنسيق مع المرور للعمل على السيولة المرورية للسيارات ومنع الإشغالات على الأرصفة الجانبية.



واستكمل المحافظ الجولة بتفقد عدد من الشوارع الفرعية بالمدينة لمتابعه سير أعمال النظافة مناشدا المواطنين بضرورة التعاون مع الشركة الجديدة والالتزام بمواعيد إخراج القمامة، وعدم إلقاءها في الشوارع، للحفاظ على نظافة المدن وتحسين البيئة. .



كما شدد علي شن حملة لضبط النابشين وايضاً التكاتك والسيارات التي تسير عكس اتجاه والتنسيق مع ادارة المرور لضبط اي توكتوك يسير في الطرق الرئيسية او علي الطريق الدائري بالاضافة ايضا الي شن حملة أخري لرفع السيارات المكهنة في وسط الشوارع الرئيسية ورفعها فورا لتسببها في عرقلة الحركة المرورية وخلال الجولة تم ضبط 2 عدد سيارة تقف في الانتظار الممنوع بمحور الخصوص حيث وجه الهجان باتخاذ الاجراءات القانونية حيال السائقين والتنبيه بعدم الوقوف مرة أخري .