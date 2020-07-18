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توك شو

الأعداد ستنخفض أكثر.. لجنة مكافحة كورونا: استقرار في إصابات فيروس كورونا.. فيديو

السبت 18/يوليه/2020 - 11:01 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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إبراهيم القادري
قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا ، إن العالم أجمع يتوقع ان هناك مرحلة جديدة من فيروس كورونا ولكن هذا الكلام ما زال متوقعا، وليست هناك أي دلائل علمية على أن هناك موجة أخرى من الفيروس.

وأضاف حسام حسني خلال مداخلة هاتفية في برنامج حضرة المواطن المذاع علي قناه الحدث اليوم ، ان الاجراءات الاحترازية يجب ان نستمر في تطبيقها بقوة كما بدأنا بقوة، مؤكدا ان الدولة المصرية الوحيدة التي  فرضت عقوبة على من يخالف الإجراءات الاحترازية وهذا ما ادي الي انخفاض الإصابات .

وأوضح حسام حسني ، أن الدولة المصرية لديها دلائل علمية تتحدث علي أساسها كما ان شهر 6 هو شهر الزيادة في الأعداد ثم استقرار اعداد الاصابات في اول اسبوعين من شهر 7 وهذا ما نحن عليه الان والعدد سينخفض .

وأشار الى أن أعداد الإصابات تقوم بالنزول والارقام تتحسن وحالات الشفاء تتزايد والاهم من ذلك هو التزام المواطنين بالاجراءات الاحترازية حتي لا تحدث زيادة في الأعداد .

ونوه الى أن هناك نتائج جيدة وهناك قرار ان ننشر أبحاث مصر عالميا حتي يستفيد منها العالم .
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