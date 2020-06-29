حسام حسني: نعمل على دواء جديد لفيروس كورونا بفكرة مصرية خالصة والنتائج خلال أسبوعين .. فيديو

قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا ، إن الحذر أصبح فرض عين علي كل مواطن مصري لاننا قمنا برفع الحظر وفرض الحذر





واكد ان مسؤولية انتشار فيروس كورونا تقع علي المواطن ومسئولية علاج المريض علي الدولة .









وأضاف حسام حسني خلال مداخلة هاتفية في برنامج آخر النهار المذاع علي قناه النهار ، أن فك الحظر ليس بدعة مصرية ولكن جميع دول العالم سواء دول اوربية وعربية قاموا بفك الحظر .









وأوضح حسام حسني ، أن مصر دولة قوية ونحن نسير بشكل سليم مؤكدا ان الدولة تعتمد علي حذر المواطن .









وتابع : المواطنين يجب عليهم اتباع تطبيق الإجراءات الوقائية اللازمة ومنها ارتداء الكمامات بالإضافة إلى التباعد الاجتماعي وعدم التواجد في الأماكن المزدحمة .





واستكمل : هناك دراسة مصرية خالصة تعمل علي دواء جديد لفيروس كورونا وليس من شرط ان يكون انتاجه مصرى ولكنه هو فكرة مصرية خالصة ونتائجها الاولية ستظهر خلال اسبوعين .