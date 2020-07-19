أخبار جامعة عين شمس .. عميد حقوق يعلن عن موعد إعلان نتيجة أبحاث طلاب فرق النقل.. حاسبات ومعلومات تتيح للطلاب فرصة تقديم الأبحاث للمرة الثانية

- عميد حقوق عين شمس يكشف عن توقيت إعلان نتيجة أبحاث طلاب فرق النقل
- حاسبات عين شمس تعلن موعد تقديم الأبحاث للمرة الثانية
- لأول مرة بإعلام عين شمس.. مجلة مشروع تخرج يصبح لها موقع إلكتروني
قال الدكتور ناجي عبد المؤمن، عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس، إنه سيتم الإعلان عن نتيجة المقالات البحثية الخاصة بطلاب فرق النقل؛ بعد انتهاء امتحانات طلاب الفرق النهائية.
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وأضاف عميد كلية الحقوق، لـ"صدى البلد" أن العينة الأولى التي تم تصحيحها؛ مطمئنة ونتائجها جيدة، لافتا إلى أنه تم تسليم الابحاث بدون اي معوقات.
وأشار إلى أنه لم يتم تحديد موعد امتحان الراسبين حتى الآن، إلا بعد التصحيح، وحتى إعلان النتيجة، وبعد ذلك سيتم إعلان جدول للراسبين في تقديم الأبحاث للمرة الأولى.
نشرت الصفحة الرسمية لكلية حاسبات ومعلومات جامعة عين شمس إعلانا خاصا لطلاب فرق النقل يتضمن تقديم الأبحاث للمرة الثانية للفصل الدراسي الثاني 2020/2019.
وأضافت الكلية أن التقدم للمرة الثانية للموضوعات البحثية التي لم تقبل في المرة الأول لطلاب فرق النقل يوم الخميس الموافق 23 يوليو من خلال الكنترول الالكتروني علي LMS.
وأكدت الكلية أن التقدم في نفس الموضوعات التي لم تقبل لكل طالب حيث تم تحويل الابحاث الي Draftعلي ال LMS ليستطيع الطالب اعادة رفع النسخة المعدلة .
وأشارت كلية حاسبات ومعلومات الي ان تقديم الموضوعات البحثية لكل المقررات من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 23:59.
قال مهاب أسامة طالب بالفرقة الرابعة بجامعة عين شمس كلية الآداب قسم الصحافة، إنه مع انطلاق ماراثون مشاريع التخرج بقسم الإعلام شعبة الصحافة كليه الآداب بجامعة عين شمس يخرج مشروع مجلة "دشمة" إلى النور تحت إشراف نسمه محمد المدرس المساعد بالقسم برفقة 45 طالبًا.
وأضاف مهاب لصدى البلد، إنه لأول مرة في إعلام عين شمس قسم صحافة يصبح لمجلة مشروع التخرج موقع إلكتروني ويمكنك من خلال هذا اللينك الدخول الي موقع اضغط هنا منوها ان تم كل هذا من جهود الطلاب وتم تصميم الموقع من أحد الطلاب المشاركين بالمجلة.
وأكد الطالب مهاب أن مجلة "دشمة" للتأكيد على قوة العلاقة التي تربط بين الشعب المصري وقواته المسلحة، حيث تعد الدشمة بمثابة الحصن الذي يحتمي به الجندي أثناء الدفاع عن وطنه، ليكون بذلك الاسم دلالة على الدعم الكبير الذي يقدمه المصريون لجيشهم، تحت شعار " في ضهرك شعب "، وللتأكيد على أن للشعب المصري جيشا يحتمي به ويحميه.
وأكد أن المجلة تنقسم إلى عدة أبواب لكل منها مسمى تم اختياره ليكون مصطلحا ً عسكريا ومع عدد المجلة ينطلق ملحق "المنسي" نسبة للشهيد البطل العقيد أحمد المنسي، كما يتناول الملحق قصص مجموعة من البطولات، التي قدمها رجال القوات المسلحة والشرطة، الذين قد ينسى البعض أسماءهم إلا أن تضحياتهم تظل محفورة في تاريخ الأمة.
وأشار إلى أن دشمة ليست مشروع تخرج وحسب بل قرر فريق عمل المجلة إنشاء موقع إلكتروني وحملة إعلانيه لإستكمال رسالة المجلة التي تنص على أن كل فرد منا في هذا الوطن جندي في موقع عمله أيا كانت طبيعة هذا العمل، ورغم الظروف الصحية و المادية إلا أنهم أدوا الأمانه و تمت المهمة.