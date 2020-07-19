أخبار جامعة عين شمس .. عميد حقوق يعلن عن موعد إعلان نتيجة أبحاث طلاب فرق النقل.. حاسبات ومعلومات تتيح للطلاب فرصة تقديم الأبحاث للمرة الثانية

وأكدت الكلية أن التقدم في نفس الموضوعات التي لم تقبل لكل طالب حيث تم تحويل الابحاث الي Draftعلي ال LMS ليستطيع الطالب اعادة رفع النسخة المعدلة .

وأشارت كلية حاسبات ومعلومات الي ان تقديم الموضوعات البحثية لكل المقررات من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 23:59.





قال مهاب أسامة طالب بالفرقة الرابعة بجامعة عين شمس كلية الآداب قسم الصحافة، إنه مع انطلاق ماراثون مشاريع التخرج بقسم الإعلام شعبة الصحافة كليه الآداب بجامعة عين شمس يخرج مشروع مجلة "دشمة" إلى النور تحت إشراف نسمه محمد المدرس المساعد بالقسم برفقة 45 طالبًا.









وأضاف مهاب لصدى البلد، إنه لأول مرة في إعلام عين شمس قسم صحافة يصبح لمجلة مشروع التخرج موقع إلكتروني ويمكنك من خلال هذا اللينك الدخول الي موقع اضغط هنا منوها ان تم كل هذا من جهود الطلاب وتم تصميم الموقع من أحد الطلاب المشاركين بالمجلة.









وأكد الطالب مهاب أن مجلة "دشمة" للتأكيد على قوة العلاقة التي تربط بين الشعب المصري وقواته المسلحة، حيث تعد الدشمة بمثابة الحصن الذي يحتمي به الجندي أثناء الدفاع عن وطنه، ليكون بذلك الاسم دلالة على الدعم الكبير الذي يقدمه المصريون لجيشهم، تحت شعار " في ضهرك شعب "، وللتأكيد على أن للشعب المصري جيشا يحتمي به ويحميه.









وأكد أن المجلة تنقسم إلى عدة أبواب لكل منها مسمى تم اختياره ليكون مصطلحا ً عسكريا ومع عدد المجلة ينطلق ملحق "المنسي" نسبة للشهيد البطل العقيد أحمد المنسي، كما يتناول الملحق قصص مجموعة من البطولات، التي قدمها رجال القوات المسلحة والشرطة، الذين قد ينسى البعض أسماءهم إلا أن تضحياتهم تظل محفورة في تاريخ الأمة.







