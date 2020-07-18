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رياضة

آرسنال ضد مان سيتي.. أوباميانج يعذب كتيبة جورديولا بالهدف الثاني

السبت 18/يوليه/2020 - 10:27 م
صدى البلد
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أحمد هاني
سجل فريق آرسنال ثاني الأهداف في شباك نظيره مانشستر سيتي لتصبح النتيجة 2-0، في المباراة التي تجمع الفريقين الآن، على أرضية ملعب "ويمبلي" ضمن منافسات دور نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

ونجح الجانرز الهدف الثاني مع الدقيقة 71، بعد تمريرة من كيران تيرني خلف دفاعات فريق مانشستر سيتي إلى أوباميانج المنطلق خلف دفاعات مانشستر سيتي جهة اليسار فصوب كرة رائعة بباطن القدم اليمينى من يسار منطقة الجزاء سكنت أقصى يسار المرمى.

وجاء الهدف الأول مع الدقيقة 19، من كرة عرضية رائعة من نيكولاس بيبي من جهة اليمين قابلها أوباميانج بتسديدة رائعة من يسار منطقة الجزاء سكنت أقصى يسار المرمى.

وتذاع مباراة ارسنال ضد مانشستر سيتي عبر قناة beIN Sports HD 1 ، beIN Sports HD 2  بتعليق عصام الشوالى. 

ويسعي فريق ارسنال تحت قيادة ارتيتا لتحقيق اول القابه في موسمه الاول كمدير فني للفريق بعد الاداء الجيد الذي قدمه خلال الفترة الماضية واخرها الفوز علي ليفربول حامل لقب الدورى الانجليزي.

علي جانب اخر يدخل بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي سعيا لإنقاذ الموسم المحلى والتتويج ببطولة محلية بعد خسارة الدوري الانجليزي لصالح ليفربول ، وتعتبر المباراة دفعه معنوية قوية للاعبين قبل مباراة دورى ابطال اوروبا امام ريال مدريد . 
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