آرسنال ضد مان سيتي.. أوباميانج يعذب كتيبة جورديولا بالهدف الثاني

سجل فريق آرسنال ثاني الأهداف في شباك نظيره مانشستر سيتي لتصبح النتيجة 2-0، في المباراة التي تجمع الفريقين الآن، على أرضية ملعب "ويمبلي" ضمن منافسات دور نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.





ونجح الجانرز الهدف الثاني مع الدقيقة 71، بعد تمريرة من كيران تيرني خلف دفاعات فريق مانشستر سيتي إلى أوباميانج المنطلق خلف دفاعات مانشستر سيتي جهة اليسار فصوب كرة رائعة بباطن القدم اليمينى من يسار منطقة الجزاء سكنت أقصى يسار المرمى.





وجاء الهدف الأول مع الدقيقة 19، من كرة عرضية رائعة من نيكولاس بيبي من جهة اليمين قابلها أوباميانج بتسديدة رائعة من يسار منطقة الجزاء سكنت أقصى يسار المرمى.



