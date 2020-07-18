لاشين إبراهيم: انتخابات الشيوخ تجرى على مرحلة واحدة

أكد المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، أن إجراء انتخابات الشيوخ ستتم على مستوى الجمهورية على مرحلة واحدة، مضيفا أن الحكمة من ذلك أن أعداد المرشحين ليست ضاغطة أو كثيرة، وأنه من أجل توفير الكثير من الأمور المادية والمعنوية وستكون على يوم واحد.









وقال خلال حواره ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON"، أن الاقتراع سيكون من 9 صباحا وحتى 9 مساء، مضيفًا: "أتوقع إقبالا كبيرا من المصريين على الانتخابات، نظرا للوعي الكبير لدى المصريين بحقوقهم، وسوف يعكس ذلك صورة جيدة أمام العالم".









وأوضح رئيس الوطنية للانتخابات أن إعلان النتيجة جزء أصيل للهيئة الوطنية، مثله مثل كل ما يتعلق بجزئيات الانتخابات، مناشدا الإعلام بتوخي الدقة في نشر أي خبر أو قرار عن الهيئة، لأن ذلك يؤثر في الرأي العام.









وكشف رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، أسباب عدم عقد انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب معا، موضحًا أن الدوائر الانتخابية مختلفة للشيوخ عن النواب، وأنه لتلافي الأخطاء والطعون، ومن أجل عملية سليمة كان الأفضل عدم إجراء الانتخابات للمجلسين مع بعضهما.









وقال إن الهيئة مستقلة تماما ولا تتبع أي جهة، وأن محركها الوحيد هو أداء مهامها والمطلوب منها على أكمل وجه وفقا لصحيح الدستور والقانون.



