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توك شو

أول تعليق للفلسطيني المتابع لوالدته المصابة بكورونا من خلف شباك المستشفى

السبت 18/يوليه/2020 - 11:32 م
صدى البلد
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أسامة علي

قال الشاب الفلسطيني جهاد السويطي- الذى كان يتسلق سور المستشفى؛ لرؤية والدته المصابة بفيروس كورونا- إن والدته التى توفيت بسبب فيروس كورونا؛ كانت تمثل له كل شئ  فى الحياة.

وأضاف جهاد السويطي خلال مداخلة مع برنامج "مساء دى ام سى"، قائلا:" كل ألم هذه الدنيا شعرت به خلف الشباك، وانا أراقب والدتى وهى تتألم فى المستشفى".

وأكد جهاد السويطي، أنه لن ينسى هذا طيلة حياته، معقبا:" كنت شايفها بتموت ومش قادر اعمل حاجه".

وأوضح الشاب الفلسطينى، أنه لم يفارق والدته إطلاقا، ولم يعرف من قام بتصويره ونشر الصورة على وسائل التواصل الإجتماعى.

 وتابع السويطي قائلا:" الحمد لله ان الصورة انتشرت عشان كل اللى يشوفها يدعو بالرحمة لوالدتى".

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