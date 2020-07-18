الشيخ رحيم الجبيلي: فوضنا الرئيس السيسي للدفاع عن ليبيا وأرضها.. فيديو

قدّم الشيخ رحيم الجبيلي عضو مجلس مشايخ وأعيان قبائل ليبيا ، التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري لحسن الاستقبال وكرم الضيافة، متابعًا: «هذا ليس جديدًا على المصريين والرئيس السيسي».





وقال «الجبيلي» خلال تصريحات لقناة «إكسترا نيوز» إن مصر دولة شقيقة لنا وامتداد تاريخي للشعب الليبي وفوضنا الرئيس السيسي للدفاع عن ليبيا وأرضها، مؤكدا أن تركيا جاءت من أجل المطامع في ثروات الشعب الليبي





وأضاف أنه بناء على خطاب الرئيس السيسي الذي تحدث فيه عن القضية الليبية وخطورتها على الشعبين الليبي والمصري، والتدخلات التركية ومطامعهم؛ كانت واضحة وهي احتلال والسيطرة على المواقع النفطية ودعم الإرهابيين والتنظيمات المتطرفة.





واستطرد: فوضنا تفويضا كاملا، للشعب المصري والرئيس السيسي للدفاع عن ليبيا والتصدي للاحتلال التركي، مؤكدًا أن مجلس النواب الليبي أصدر قرار بإعطاء تفويض للقيادة المصرية؛ باعتبار مصر جزءا من الامن القومي خاصة ان مصر قلب العروبة النابض والدول العربية أمانة في رقبة مصر.