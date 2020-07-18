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أردوغان رجل مافيا.. محلل ليبي: القبائل التي التقت الرئيس السيسي هم القيادات المؤثرين في ليبيا

السبت 18/يوليه/2020 - 08:44 م
لقاء الرئيس السيسي
لقاء الرئيس السيسي مع قبائل ليبيا
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هاني حسين
قال عبد الباسط بن هامل المحلل السياسي الليبي، إن القبائل الليبية التي حضرت لقاء الرئيس السيسي هم القيادات الفاعلة في ليبيا وهم المؤثرين في كل قبائل ليبيا.

وأضاف عبد الباسط بن هامل في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "شيوخ القبائل الليبية أكدوا رغبة الشعب الليبي لتدخل مصر لحماية أمن ليبيا".

وتابع عبد الباسط بن هامل: "الرئيس السيسي أكد ان مصر تتدخل في ليبيا بطلب من القبائل الليبية".

واكمل عبد الباسط بن هامل: "الشعب المصري الليبي اخوة والتحديات والتهديدات واحدة".

ولفت عبد الباسط بن هامل: "الفوضى في ليبيا هدفها ضرب مصر وتونس والجزائر وليس ليبيا بمفردها"، مضيفا: "أردوغان ليس رجل دولة لكنه رجل مافيا يحرك اجنداتها لنهب ثروات الشعب الليبي".
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