حبس مالك مركز لتعبئة السلع الغذائية لحيازته 8 أطنان سكر مجهولة بالمرج

قررت نيابة المرج الجزئية، حبس مالك مركز لتعبئة السلع الغذائية، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بإدارته دون ترخيص، وحيازة (5 أطنان "سكر حر") معبأ داخل أجولة بدون بيانات أو مستندات (مجهول المصدر مستلزمات إنتاج)، (3 أطنان "سكر حر") معبأ داخل عبوات زنة 1 كجم مدون عليها (خير مصر) (منتج نهائى)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.





كان قد تمكن ضباط مباحث التموين بالقاهرة من ضبط مالك مركز "بدون ترخيص" لتعبئة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة المرج.





وتبين حيازته (5 أطنان "سكر حر") معبأ داخل أجولة بدون بيانات أو مستندات (مجهول المصدر مستلزمات إنتاج)، (3 أطنان "سكر حر") معبأ داخل عبوات زنة 1 كجم مدون عليها (خير مصر) (منتج نهائى)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.



