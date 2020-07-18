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أخبار العالم

مظاهرات ضد نتنياهو في تل أبيب.. والأمن يفرق المحتجين .. فيديو

السبت 18/يوليه/2020 - 11:53 م
احتجاجات سابقة في
احتجاجات سابقة في إسرائيل
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قسم الخارجي
تجمع آلاف المحتجين أمام مقر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، احتجاجا على تعامل حكومته مع أزمة فيروس كورونا "كوفيد-19"، واتهامه بالتورط في قضايا فساد.

واستخدمت الشرطة الإسرائيلية خراطيم المياه لتفريق المحتجين في تل أبيب والقدس، كما اعتقلت السلطات عددا من المتظاهرين.

وزعمت الشرطة أن المتظاهرين يستخدمون العنف معلنة اتخاذ الإجراءات المناسبة للتعامل مع الأمر.

واشتبكت الشرطة مع المتظاهرين في تل أبيب حسبما أظهرت مقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام عبرية.


واعتاد الإسرائيليون على الاحتجاج خلال الأيام الماضية، اعتراضا على إجراءات الحكومة في مواجهة جائحة كورونا، وارتفاع معدل البطالة، فيما تصاعدت الدعوات المطالبة بمحاكمة نتنياهو عن فساده.

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