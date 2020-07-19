اللهم الطف بنا .. محمد محمود عبد العزيز يطلب من جمهوره الدعاء لوالده









وكتب على الصورة: "اللهم الطف بنا وارحمنا واهدنا واكرمنا واكتب لنا الخير حيثما كان وافرجها علينا جميعا يا رب العالمين".









وأضاف: "اسألكم الفاتحه والدعاء لابويا ولكل من رحلوا عنا ".









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يذكر أن آخر أعمال محمد محمود عبد العزيز مسلسل "قيد عائلى" من إنتاج "فنون مصر" وإخراج "تامر حمزة".



العمل بطولة الفنانين "عزت العلايلي" وصلاح عبدالله وبوسى" ومرڤت أمين،، بالإضافة إلى منة فضالى ، ريم البارودى ، ميريهان حسين ' محمد نجاتى، نضال الشافعى، سيمون".





