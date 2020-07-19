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منوعات

مرتدين ملابس جنود القوات الخاصة.. شاهد مافيا مسلحة تتحدى الشرطة المكسيكية

الأحد 19/يوليه/2020 - 09:57 ص
صدى البلد
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محمد علي
قال مسؤول أمني مكسيكي كبير، إن السلطات تحقق في مقطع فيديو أظهر عشرات الجنود النظاميين بأسلحة عسكرية وشاحنات صغيرة مدرعة متصلة فيما يبدو بعصابة مخدرات كبيرة، وفق ما ذكرت صحيفة إندبندنت البريطانية.

يبدو أن الفيديو، الذي تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، هو عرض للقوة من قبل أعضاء مافيا جاليسكو الجيل الجديد كارتل (CJNG) - وهي واحدة من أقوى الجماعات الإجرامية في المكسيك.

وقال ألفونسو دورازو، وزير الأمن، إنه يجرى تحليل "فيديو الدعاية" للتأكد من صحته، بعدما ظهر أفراد العصابة وهم بملابس قوات خاصة.

وأضاف أنه "لا توجد جماعة إجرامية قادرة على تحدي قوات الأمن"، متوعدًا بسحقهم حال التأكد من الفيديو.

وأظهرت اللقطات عشرات الرجال الملثمين، الذين يرتدون سترات واقية من الرصاص وبنادق هجومية.

ومنذ تولي رئيس المكسيك، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، وهو يتبع نهج أقل تصادمية تجاه العصابات، وأيد تدابير لمعالجة القضايا الاجتماعية، مثل الفقر والبطالة، والتي قال إنها تساهم في الحد من  الجريمة.
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