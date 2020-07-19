إزالة 25 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة بغرب الأقصر.. صور

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة غرب الاقصر ، برئاسة رئيس المدينة العميد علاء عبد الجابر، حملة إزالة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة.









يأتى ذلك في إطار تعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، وتنفيذا لأعمال الموجة 16 لإزالة التعديات على أملاك الدولة بنطاق المحافظة تنفيذًا لتوجهات الدولة بالتصدي بكل حسم لأشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية





اقرأ أيضا: إحالة 25 موظفا بمدينة الأقصر للشئون القانونية لتغيبهم عن العمل





وأسفرت الحملة عن تنفيذ 25 قرار إزالة تعديات على أراضى أملاك الدولة، حيث شارك فى الحملة كلا من حجازى النحاس نائب رئيس مركز القرنة، وذلك بالتنسيق مع الادارة الهندسية وادارة المتابعة الميدانية ومعدات الحملة الميكانيكية ومركز شرطة القرنة.









وفى إطار رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين بمركز القرنة، تم استبدال محول معلق 100 ك وات بمحول جديد قدرة 300 ك وات لتحسين خدمات الكهرباء بقرية البعيرات، ومن المقرر أن يخدم المحول الجديد ١٠٠٠٠ نسمة.



