إزالة 25 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة بغرب الأقصر.. صور

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة غرب الاقصر، برئاسة رئيس المدينة العميد علاء عبد الجابر، حملة إزالة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة.
يأتى ذلك في إطار تعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، وتنفيذا لأعمال الموجة 16 لإزالة التعديات على أملاك الدولة بنطاق المحافظة تنفيذًا لتوجهات الدولة بالتصدي بكل حسم لأشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية
وأسفرت الحملة عن تنفيذ 25 قرار إزالة تعديات على أراضى أملاك الدولة، حيث شارك فى الحملة كلا من حجازى النحاس نائب رئيس مركز القرنة، وذلك بالتنسيق مع الادارة الهندسية وادارة المتابعة الميدانية ومعدات الحملة الميكانيكية ومركز شرطة القرنة.
وفى إطار رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين بمركز القرنة، تم استبدال محول معلق 100 ك وات بمحول جديد قدرة 300 ك وات لتحسين خدمات الكهرباء بقرية البعيرات، ومن المقرر أن يخدم المحول الجديد ١٠٠٠٠ نسمة.
كما تم تثبيت نقاط الحيز العمرانى بقرية البعيرات عن طريق مديرية المساحة.