إحالة 25 موظفا بمدينة الأقصر للشئون القانونية لتغيبهم عن العمل

أعلن عبد الحميد الكيلانى مدير إدارة التفتيش المالى والإدارى بمجلس مدينة الاقصر، إنه خلال حملات تفتيشية على الجهات الحكومية من قبل مفتشى إدارة التفتيش المالى والإدارى، بالمرور المفاجئ على القطاعات المختلفة للتأكد من الإنضباط وحسن سير العمل، خلال شهرى يونيو والنصف الأول من شهر يوليو ٢٠٢٠ الجاري.
وكشفت الحملات التفتيشية عن قيام ٢٥ موظفًا وموظفة بتوقيع انصراف ومغادرة مقر العمل دون سند قانونى قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية،
وتم تحويلهم إلى الشئون القانونية وتوقيع جزاءات رادعة، بالإدارات المختلفة من تعليم وصحة ووحدات تضامن ومراكز شباب وأحياء وقطاعات وغيرها التابعة لمدينة الأقصر.
وأضاف عبد الحميد الكيلانى، أنه تم المرور والمتابعات المختلفة على جميع المرافق والخدمات التابعة للمدينة ، حيث تم المرور والمتابعة على عدد ١١١ إدارة مختلفة، لافتًا إلى أنه تم تنفيذ ١٨ محضر متابعة بإجمالي ٢٥ موظف تم تحويلهم الي الشئون القانونية
بالإضافة إلى أن محاضر الأعمال التى تم الحفظ فيها ٩٣ محضر نظر وحفظ، يدل على نجاح المتابعات الدورية.
وأكد مدير التفتيش المالى والادارى، إحالة كافة المخالفين إلى الشئون القانونية، مؤكدًا على استمرار أعمال التفتيش والمتابعة على مختلف المواقع والهيئات لضبط منظومة العمل، وذلك تنفيذًا لتكليفات رئيس مدينة الأقصر بضرورة متابعة العمل وتقييم الأداء داخل المصالح الحكومية التابعة للمدينة .