إحالة 25 موظفا بمدينة الأقصر للشئون القانونية لتغيبهم عن العمل

أعلن عبد الحميد الكيلانى مدير إدارة التفتيش المالى والإدارى بمجلس مدينة الاقصر ، إنه خلال حملات تفتيشية على الجهات الحكومية من قبل مفتشى إدارة التفتيش المالى والإدارى، بالمرور المفاجئ على القطاعات المختلفة للتأكد من الإنضباط وحسن سير العمل، خلال شهرى يونيو والنصف الأول من شهر يوليو ٢٠٢٠ الجاري.





وكشفت الحملات التفتيشية عن قيام ٢٥ موظفًا وموظفة بتوقيع انصراف ومغادرة مقر العمل دون سند قانونى قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية،





وتم تحويلهم إلى الشئون القانونية وتوقيع جزاءات رادعة، بالإدارات المختلفة من تعليم وصحة ووحدات تضامن ومراكز شباب وأحياء وقطاعات وغيرها التابعة لمدينة الأقصر.





اقرا ايضا : ارتفاع عدد المتعافين من كورونا إلى 936 بمستشفى عزل إسنا

وأضاف عبد الحميد الكيلانى، أنه تم المرور والمتابعات المختلفة على جميع المرافق والخدمات التابعة للمدينة ، حيث تم المرور والمتابعة على عدد ١١١ إدارة مختلفة، لافتًا إلى أنه تم تنفيذ ١٨ محضر متابعة بإجمالي ٢٥ موظف تم تحويلهم الي الشئون القانونية





بالإضافة إلى أن محاضر الأعمال التى تم الحفظ فيها ٩٣ محضر نظر وحفظ، يدل على نجاح المتابعات الدورية.



