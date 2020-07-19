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تعليم

جروبات الغش تنشر صور امتحانات الجيولوجيا والتفاضل وعلم النفس بعد توزيعها في لجان الثانوية العامة

الأحد 19/يوليه/2020 - 10:39 ص
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة 2020
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ياســـمين بدوي
تشهد جروبات الغش عبر تطبيقات واتس اب وتليجيرام الآن، تداولا لصور امتحانات الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس التي يؤديها طلاب الثانوية العامة الآن داخل اللجان.


من جانبها، أكدت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، أن فريق مكافحة الغش الإلكتروني يقوم الآن بتتبع الصور المتداولة للتأكد من مدى علاقتها بالامتحان الأصلي الذي تتم تأديته منذ العاشرة صباحا داخل اللجان، ليتم تحديد هوية وبيانات مصور هذه الصور وناشرها لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.


جدير بالذكر أنه يؤدي طلاب الثانوية العامة اليوم، الأحد الموافق 19 يوليو 2020، الامتحان في مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية (لشعبة العلوم)، ومادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) لشعبة الرياضيات، ومادة علم النفس والاجتماع (للشعبة الأدبية).


ويحرص الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2020، قبل كل امتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات بالمحافظات وللاطمئنان على تأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.


وأكد رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أن امتحانات الثانوية العامة تسير حتى الآن بشكل جيد دون حدوث أي مشكلات.


وشدد حجازي على أنه تم التنبيه بالسماح للطلاب بارتداء الساعات العادية فقط، وعدم السماح للطلاب بالدخول بالساعات الديجيتال (Smart).
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